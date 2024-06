Domingo é dia de caçar asteroide no Planetário do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Planetário do Rio tem programação especial para celebrar o Dia do Asteroide (30/6) – Divulgação Planetário do Rio tem programação especial para celebrar o Dia do Asteroide (30/6) – Divulgação

Domingo (30/6) é comemorado o Dia do Asteroide e o Planetário do Rio, o maior da América Latina, preparou uma programação especial para comemorar a data. A primeira sessão de cúpula do dia, que acontecerá às 11h15, trará uma atividade de “caça” aos asteroides na Cúpula Carl Sagan.

Os vencedores da disputa, que consistirá em encontrar pequenas réplicas de asteroides que serão distribuídas por lugares estratégicos da cúpula, ganharão livros de astronomia como prêmio. Entre eles, o “Manual do Astrônomo Mirim”, de Domingos Bulgarelli, Luiz Guilherme Haun e Wailã de Souza Cruz.

Na última sessão do dia, às 16h, com o tema “O Céu do Rio de Janeiro”, os astrônomos do Planetário do Rio se dedicarão especialmente ao tema dos asteroides. Esses corpos rochosos que orbitam o Sol são formados por materiais que remontam ao início do sistema solar, e se diferem dos cometas ativos pela ausência de cauda, por exemplo. Hoje, são considerados “minor planets”, ou planetas menores, apesar do formato irregular.

-Nosso objetivo com a ação do Dia do Asteroide é a popularização da Ciência entre as crianças e adolescentes, com uma ação lúdica, que ensina divertindo – explica Renan Uccelli, presidente da Fundação Planetário.

SERVIÇO

Dia do Asteroide no Planetário do Rio

Data: Domingo (30/6), às 11h15

Ingressos: aos domingos, custam R$ 40 e R$ 20 (Museu do Universo + Sessão de Cúpula)

Endereço: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100, Gávea.