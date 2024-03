Recuperação de Gerson no Flamengo já tem data confirmada e Tite recebe informação atualizada

Gerson passou por uma cirurgia no início do mês de março e ganha data para voltar a atuar pelo Flamengo

Cirurgia de Gerson é bem sucedida e anima o Flamengo

Gerson é um grande jogador de futebol. O meio-campista já é ídolo da Nação por tudo que o volante fez durante a temporada 2019 quando o Fla ganhou o Brasileirão e a Libertadores com Jorge Jesus. Sua saída no ano seguinte para o Olympique de Marsellie no ano seguinte foi muito sentida, porém não demorou muito para o Coringa voltar.

© Jorge Rodrigues/AGIFGerson tem data atualizada para voltar ao Flamengo. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Em 2023, o meia foi recontratado, mas não viveu uma boa fase assim como todo time do Flamengo que alternou altos e baixos ao longo da temporada e terminou o ano sem nenhum título se quer.

Porem, nesse início de ano tava tudo bem com o jogador até que o profissional deu um susto nos milhares de torcedores Rubro-Negros. Isso porque nos primeiros dias de março, Gerson passou por uma cirurgia no rim, já recebeu alta e está se recuperando no Ninho do Urubu. Lembrando, o volante passou por um procedimento de pieloplastia para a correção de uma estenose congênita do ureter.

A cirurgia fez com que o coringa ficasse de fora da reta final do Campeonato Carioca na qual o Fla está a um passo de chegar a grande decisão do torneio estadual mais uma vez. A tendência, é que o camisa 8 volte a campo apenas ao longo do Brasileirão.

Gerson tem data atualizada para voltar ao Flamengo e Tite é avisado

Gerson vivia seu melhor momento no Flamengo desde quando voltou ao Mais Querido. O jogador é um dos homens de confiança do técnico Tite e desde a sua saída da equipe titular, o time acabou caindo um pouco de produção e aos poucos vem dando a volta por cima.

De acordo com o jornalista Fred Gomes, o Flamengo junto com Gerson já decidiram os próximos passos da recuperação do volante. O meia já tem data para tirar os pontos e depois iniciar os trabalhos para aprimorar a parte física antes de ficar à disposição do técnico Tite.

“Gerson vai tirar os pontos da cirurgia à qual foi submetido no dia 1º de abril. Feitas as retiradas, o meia vai iniciar uma preparação de forma gradual com exercícios leves. Ele precisará de um aproximadamente um mês para readquirir a forma física”, disse Fred Gomes.

Enquanto não volta a campo, Gerson ficará na torcida pelos seus companheiros no próximo sábado (16), quando o Flamengo voltar a campo para encarar o Fluminense, no Maracanã. Como foi soberano na partida de ida e bateu o rival por 2 a 0, o Fla pode perder pro até dois gols que avança a grande decisão. O jogo da volta terá transmissão ao vivo pelo site do BolaVip Brasil.

A provável escalação do Flamengo

Para a grande decisão diante do maior rival nos últimos anos, o Flamengo pode ter o retorno de Gabigol, que foi desfalque no primeiro duelo por conta de uma lesão muscular, assim como Wesley.

Segundo a Rádio Globo, mesmo que o camisa 10 esteja à disposição, Tite irá começar com o jogador no banco de reservas e com isso Pedro e Everton Cebolinba devem mais uma vez comandar o ataque.

Quem também não deve ser problema para o clássico é Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo que deixou a última partida com dores do joelho, realizou algumas atividades no Ninho do Urubu e treinou sem nenhuma restrição. O ala não preocupa a comissão para o duelo do final de semana.

Sendo assim, o Flamengo vai a campo com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Vinã); De La Cruz, Pulgar e De Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro

