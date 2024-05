AGENDA TEATRO CASA GRANDE

RAPHAEL GHANEM – SE É QUE VOCÊ ME ENTENDE NO TEATRO CASA GRANDE

Raphael Ghanem tem percorrido diversas cidades do Brasil levando o espetáculo “Se é que você me entende” para o público, arrancando risadas e provocando reflexões sobre as situações do dia a dia. Com sua habilidade de observação apurada e seu talento para o humor, ele conquista o público com suas histórias e piadas bem elaboradas.

Com uma abordagem irreverente e descontraída, Raphael Ghanem tem se destacado no cenário do Stand up Comedy brasileiro, sendo reconhecido pelo seu talento e carisma no palco. Se você gosta de dar boas gargalhadas e se identifica com as situações engraçadas do cotidiano, não perca a oportunidade de conferir o espetáculo “Se é que você me entende” com Raphael Ghanem. Uma noite de diversão garantida!

6 de Junho a 06 de Junho.

