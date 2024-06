MPB4 – 60 ANOS DE MPB NO TEATRO RIACHUELO – RJ

Logo após o golpe militar de 1964, prestes a lançar seu primeiro compacto, o grupo Quarteto do CPC, formado em Niterói, precisou mudar de nome. Nascia ali o MPB4 e, com ele, a sigla MPB, até então desconhecida e que nos anos seguintes passaria a designar um dos mais abrangentes gêneros musicais brasileiros.

Para comemorar os 60 anos do MPB4 e da MPB, o ano de 2024 será marcado pelo lançamento de álbum comemorativo via gravadora Biscoito Fino. Pela primeira vez na história do grupo, um trabalho todo com convidados especiais, compositores que marcaram as seis décadas do MPB4: Chico Buarque, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Dori Caymmi, Edu Lobo, Toquinho, Ivan Lins, Kleiton & Kledir, João Bosco, Alceu Valença, Francis Hime e Guinga cantarão ao lado de Aquiles Reis, Dalmo Medeiros, Miltinho e Paulo Malaguti Pauleira. O repertório será de canções desses compositores, a grande maioria inédita nas vozes do MPB4.

O show de lançamento trará algumas das canções do álbum, completadas por outras que marcaram a trajetória do MPB4, traçando, assim, um amplo panorama da MPB que, assim como o MPB4, completa 60 anos em 2024. Antes do lançamento do álbum, previsto para julho, serão lançados dois singles nos meses de maio e junho.



No palco com o MPB4 a banda que os acompanha há mais de 30 anos, com João Faria (baixo), Pedro Reis (guitarra e bandolim) e Marcos Feijão (bateria).

DURAÇÃO: 100 minutos

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos