RAP IN CENA NA FUNDIÇÃO PROGRESSO

Além das apresentações musicais, a live solidária também contará com depoimentos sobre a trajetória da RAP IN CENA ao longo desses 10 anos e a importância do movimento para a cena hip hop no Rio Grande do Sul. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para auxiliar os profissionais da música que foram impactados pela pandemia do Covid-19, garantindo assim uma ajuda solidária para a comunidade artística.

A RAP IN CENA é uma plataforma que visa promover a cultura hip hop e dar visibilidade para artistas independentes, oferecendo oportunidades de shows, gravações, entrevistas e parcerias. Com uma década de atuação, o coletivo já promoveu diversos eventos e lançou projetos que contribuíram para o crescimento e fortalecimento da cena hip hop no estado do Rio Grande do Sul.

Não perca a oportunidade de apoiar essa causa e curtir uma grande noite de música e solidariedade. A live solidária RAP IN CENA 10 ANOS – SOS – RS promete ser um evento inesquecível para todos os amantes do hip hop.

Acesse o canal do YouTube PodPah no dia 25 de junho, a partir das 19h, e participe dessa festa virtual.