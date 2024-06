Presidente Lula e prefeito Eduardo Paes participam da abertura do Fórum FII Priority Summit, um dos maiores eventos de investimento do mundo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O prefeito Eduardo Paes participou da abertura do fórum no Copacabana Palace – Beth Santos/Prefeitura do Rio O prefeito Eduardo Paes participou da abertura do fórum no Copacabana Palace – Beth Santos/Prefeitura do Rio

O presidente Luiz inácio Lula da Silva e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, participaram, nesta quarta-feira (12/6), no Copacabana Palace, da abertura do FII Priority Summit, um dos maiores eventos de investimento do mundo. É a primeira vez que a América Latina recebe o fórum organizado pelo Future Investment Initiative Institute, entidade sem fins lucrativos com recursos do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que conta com US$ 925 bilhões em investimentos. No Rio de Janeiro, líderes mundiais e empresariais e alguns dos investidores mais influentes do planeta debatem oportunidades que proporcionem crescimento sustentável aos países. Entre os temas discutidos estão dignidade, inclusão social, transição ecológica, tecnologia e inovação.

– Não é fácil imaginar o Brasil fazendo um evento dessa magnitude. Por isso, estou orgulhoso. A escolha do Rio de Janeiro para este evento sinaliza a confiança que os mais de mil participantes depositam no Brasil. Eu quero que vocês saibam que o Brasil está determinado em ser um país grande, não mais um país em desenvolvimento. Quando se fala da questão climática e energética, por exemplo, posso assegurar que não tem nenhum país que possa oferecer mais oportunidades para empresários e projetos de desenvolvimento mais sustentáveis do que o Brasil. Quero dizer, de forma muito taxativa, que não vamos perder nenhuma oportunidade para fazer este país crescer. Que esse encontro possa determinar, da forma mais positiva possível, a definição de investimento do fundo (PIF) aqui Brasil – afirmou o presidente Lula. – A presença de vocês aqui, na Cidade Maravilhosa, marca um grande passo. Nós estamos promovendo a cooperação internacional, fortalecendo os laços entre o Brasil e o reino da Arábia Saudita, e buscando novas parcerias e oportunidades de crescimento. Como capital do G20, convidamos vocês a se juntarem à nossa jornada de transformação, impulsionada pela inovação e pelo desenvolvimento sustentável. Nossa infraestrutura está passando por uma expansão significativa. Concessões de parques públicos, incorporação imobiliária no Porto Maravilha (o maior projeto de transformação urbana da América Latina), a expansão do nosso Sistema de transporte leve sobre trilhos e data centers de IA de última geração são apenas alguns exemplos das múltiplas oportunidades de investimento. Nosso governo local e nossa comunidade empresarial estão de braços abertos e prontos para construirmos o futuro juntos. Aproveitem a estadia de vocês e vivam o espírito único da nossa Cidade Maravilhosa, coração do nosso Brasil – destacou o prefeito Eduardo Paes.

O tema deste encontro é “Investir em Dignidade”, para pensar alternativas de investimento em inclusão social, transição energética, sustentável, avanço em tecnologia e inovação, temas importantes para construir uma nova ordem global que priorize a dignidade para todos. São mais de 150 palestrantes, em 44 sessões, para um público superior a mil convidados. O evento, que termina nesta quinta-feira (13/6), também tem como objetivo estreitar as relações entre o Brasil e a Arábia Saudita e projetar o país como um polo de ideias e iniciativas sustentáveis para investimentos globais.

– O Rio de Janeiro é uma das maiores cidades do mundo. E ainda vamos ter o G20 acontecendo aqui esse ano. Começamos a investir no Brasil em 2016, através da segurança alimentar. Agora, estamos interessados em investir em tecnologia, energia renovável e mineração. Espero que também em futebol, estamos interessados em criar entretenimento em esportes. Um outro grande desafio que o mundo vai enfrentar é saber usar a inteligência artificial para aproveitar melhor a energia renovável. E o Brasil está bem posicionado para ser um dos maiores atores nesse setor – disse o presidente do Instituto FII, Yasir Al-Rumayyan.

Entre os principais palestrantes, estão a princesa Reema Bint Bandar Al Saud, embaixadora da Arábia Saudita nos EUA; o príncipe Faisal Bin Bandar Al Saud, presidente da Federação Saudita de Esportes Eletrônicos; Yasir Al-Rumayyan, governador do Fundo de Investimento Público (PIF) e presidente do Instituto FII; Mike Pompeo, ex-Secretário de Estado dos EUA; e os ex-presidentes Felipe Calderón, do México, Juan Manuel Santos, da Colômbia, Jorge Quiroga, da Bolívia, e Laura Chinchilla, da Costa Rica.

– É uma honra estar com vocês, hoje, nesta cidade vibrante que é o Rio de Janeiro. Acreditamos, no instituto FII, que o investimento em dignidade levará a sistemas que empoderem as pessoas, levando à igualdade e ao desenvolvimento sustentável, garantindo acesso à educação e saúde de qualidade, e trabalho decente para todos – declarou o CEO do FII Institute, Richard Attias, que deu as boas vindas aos participantes.

A escolha do Rio

A cidade do Rio foi escolhida como sede do FII Priority Summit por ser a capital do G20 – grupo das principais economias do mundo – e também por ser considerada, pelos promotores do evento, um dos grandes centros urbanos da maior economia da América Latina, um ecossistema de startups e inovação, o epicentro cultural da América do Sul, e por ter foco global em sustentabilidade e ação climática. A cidade do Rio tem atraído empresas e investimentos internacionais através de políticas públicas para simplificar e melhorar o ambiente de negócios.

O Rio tem trabalhado para se tornar a capital mais inteligente do Brasil e um polo de tecnologia e inovação na América Latina. O município criou leis, reduziu impostos e desenvolveu projetos de qualificação e mão de obra, tornando-se um cenário perfeito para o crescimento de startups e empresas de tecnologia.

FII: fundação global sem fins lucrativos

O Instituto Future Investment Initiative (FII) é uma fundação global sem fins lucrativos orientada por dados, com um braço de investimento e uma única agenda: impactar a humanidade global. Através de seus Encontros Priority, o instituto reúne grandes mentes para fomentar a inovação e soluções sustentáveis em todo o mundo. Os eventos acontecem sempre em cidades que impulsionam as tendências que moldarão o futuro. Figuras globais se reúnem em diversos centros urbanos para desenvolver estratégias concretas que abordem os problemas urgentes que atraem atenção global. As agendas dos Summits englobam questões atuais em uma escala macro.