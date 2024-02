Presidente do Inter atualiza negociação com Thiago Maia e detalha postura do Flamengo

Alessandro Barcellos concedeu entrevista e explicou um novo cenário no Beira-Rio sobre a possível chegada do volante que está encostado no Mengão

No próximo domingo (23) a equipe comandada por Tite entra e campo para mais um FlaFlu no Maracanã. Partida importante, já que está em jogo a liderança do Campeonato Carioca. Os arquirrivais estão empatados na tabela, com 21 pontos. No entanto, o Rubro-Negro leva larga vantagem no saldo de gols.

O duelo já ferve nos bastidores, o veterano Felipe Melo deu sua contribuição para esquentar o clima, ao lançar uma alfinetada sobre o Mais Querido assim que desembarcou no Rio após perder para LDU na decisão da Recopa Sul-Americana.

Entretanto, o Clube se divide em diversas frentes para tratar de assuntos relacionados ao extracampo da Gávea. Nesta sexta-feira (23), por exemplo, veio à tona as mobilizações do presidente Rodolfo Landim para turbinar os caixas com acordos de patrocínio.

Os trabalhos também miram a resolução de situações pendentes, como é o caso do meio-campista Thiago Maia, que está encostado no Mengão, devido ao impasse nas negociações para sua possível transferência para o Internacional.

O que disse o presidente do Inter?

O presidente da equipe Gaúcha, Alessandro Barcellos concedeu entrevista para a rádio GreNal e detalhou o problema que gera a barreira para que o Inter conclua o acerto. Pelas declarações do dirigente, as conversas sofreram uma reviravolta e a bola está com o Rubro-Negro.

“Thiago Maia está mais distante do que estava, pois não tivemos resposta sobre as relações contratuais entre o Flamengo e ele”, afirmou Barcellos, que na sequência também apresentou um fato que deve fazer com que a contratação de Maia desponte para o fracasso.

“Nós avançamos em outros jogadores dessa posição, como o Fernando“, concluiu o presidente do Clube de Porto Alegre, se referindo à chegada do experiente volante que estava no Vila Nova, depois de uma carreira de sucesso no Sevilla.

Vale lembrar que um dos imbróglios que o Rubro-Negro encara sobre a situação de Thiago Maia, está na resolução com o Lille-FRA, equipe que detém 50% dos direitos econômicos do meio-campista.

Sobre a chegada de reforços, assim como o caso da saída de Thiago Maia se transformou em novela, é impossível esquecer outro folhetim que demanda grandes energias do Fla: A contratação do zagueiro Léo Ortiz. No entanto, com a situação embaralhada, o Clube já começa a estudar assinar com um plano B. Neste contexto, um defensor Sul-Americano foi oferecido na Gávea.

Deixando os negócios de lado, o recorte do Flamengo no momento tem como destaque o trabalho de Tite neste início de temporada. Isso porque o comandante Rubro-Negro tem demonstrado um controle notável sobre o grupo. Tanto, que a polêmica que envolveu Gabigol e Pedro na última rodada, ganhou detalhes sobre a intervenção do treinador no vestiário.

Tite, vai dando uma cara diferente ao Flamengo, trilhando um caminho que personaliza a postura da equipe, como bem explicou Varela, em matéria publicada no Bolavip Brasil, ao revelar como mudou suas características para atender um pedido específico do técnico.

Contudo, voltando para o mais importante para a evolução do Mais Querido nos gramados e jogando a lupa para as decisões de Tite, a provável escalação do Mengão para o FlaFlu veio à tona na última quinta-feira (22), com um pedido especial para De La Cruz, que deve ter uma função diferente no Clássico, por conta da ausência de Gerson.

