Prefeito participa de debate no FII Priority Summit sobre investimentos em infraestrutura – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O prefeito Eduardo Paes participou de uma painel de debates no fórum – Beth Santos/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltou a participar, nesta quinta-feira (13/6), do FII Priority Summit, um dos maiores eventos de investimento do mundo. Ele fez parte do painel que debateu “Como investimento em infraestrutura pode transformar megacidades em megarregiões?”, ao lado do CEO da Tim Brasil, o italiano Alberto Griselli, e do diretor comercial do Aeroporto King Salman (Arábia Saudita), Luis Eduardo Perez. O encontro foi mediado pelo editor-executivo do jornal Valor Econômico, Sergio Lamucci.

O prefeito salientou a estratégia para o crescimento da cidade. Em vez de utilizar o conceito de expandir a cidade horizontalmente, para regiões mais remotas e pouco habitadas, o município investe na sua origem, no Centro e na Região Portuária, que já têm uma infraestrutura montada e espaço para moradores.

– São áreas que já tem infraestrutura. As escolas já estão, hospitais já estão lá, o sistema de esgoto já está lá. A cidade economiza recursos. Quando se expande, a cidade fica mais cara.

Eduardo Paes destacou que uma das melhores maneiras para atrair investimentos para a cidade do Rio de Janeiro é por meio de Parcerias Público-Privada (PPP).

– A renovação da área central do Rio de Janeiro é um bom exemplo. Foi uma PPP muito importante feita pela Prefeitura. Temos hoje uma infraestrutura melhor na região do Centro da cidade, com hospitais, escolas e sistema de esgoto. Nas últimas quatro décadas, o Brasil tem construído um arcabouço jurídico legal, com instituições fortes, para que os investidores venham para o país.

Paes defendeu o investimento na construção de um trem bala para ligar as duas maiores cidades do país: Rio e São Paulo. Segundo o prefeito, uma conexão rápida melhoraria a qualidade de vida das pessoas das duas metrópoles e permitiria que os cidadãos morassem em uma cidade e trabalhasse na outra.

– A beleza dessas conexões rápidas seria morar no Rio, acordar nessa cidade maravilhosa, ir à praia, subir a Vista Chinesa de bicicleta, e ir ao trabalho na Faria Lima, em São Paulo. Toda vez que falamos em colocar um trem-bala entre Rio e São Paulo, as duas principais cidades do país, o mercado vem e diz que não se pode investir dinheiro público nisso. Precisamos de dinheiro privado, de concessões, de PPP, mas sempre haverá necessidade de dinheiro público para atrair investimentos privados em infraestrutura. Não se pode ficar esperando sentado para sempre.

Essa é a primeira vez que a América Latina recebe o fórum organizado pelo Future Investment Initiative Institute, entidade sem fins lucrativos com recursos do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que conta com US$ 925 bilhões em investimentos. No Rio, líderes mundiais e empresariais e alguns dos investidores mais influentes do planeta debateram oportunidades que proporcionem crescimento sustentável aos países. Entre os temas discutidos estavam dignidade, inclusão social, transição ecológica, tecnologia e inovação.

A escolha do Rio

A cidade do Rio foi escolhida como sede do FII Priority Summit por ser a capital do G20 – grupo das principais economias do mundo – e também por ser considerada, pelos promotores do evento, um dos grandes centros urbanos da maior economia da América Latina, um ecossistema de startups e inovação, o epicentro cultural da América do Sul, e por ter foco global em sustentabilidade e ação climática. A cidade do Rio tem atraído empresas e investimentos internacionais através de políticas públicas para simplificar e melhorar o ambiente de negócios.

O Rio tem trabalhado para se tornar a capital mais inteligente do Brasil e um polo de tecnologia e inovação na América Latina. O município criou leis, reduziu impostos e desenvolveu projetos de qualificação e mão de obra, tornando-se um cenário perfeito para o crescimento de startups e empresas de tecnologia.

FII: fundação global sem fins lucrativos

O Instituto Future Investment Initiative (FII) é uma fundação global sem fins lucrativos orientada por dados, com um braço de investimento e uma única agenda: impactar a humanidade global. Através de seus Encontros Priority, o instituto reúne grandes mentes para fomentar a inovação e soluções sustentáveis em todo o mundo. Os eventos acontecem sempre em cidades que impulsionam as tendências que moldarão o futuro. Figuras globais se reúnem em diversos centros urbanos para desenvolver estratégias concretas que abordem os problemas urgentes que atraem atenção global. As agendas dos Summits englobam questões atuais em uma escala macro.