Payet faz lance ‘mágico’ no Vasco e torcida compara com Ronaldinho Gaúcho

Payet assume responsabilidade no Carioca

Neste sábado (24), o Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 10ª rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. O nome do jogo foi o meia francês Dimitri Payet.

© Thiago Ribeiro/AGIFPayet é o assunto do momento no Vasco. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



O meia de 36 anos está no Gigante da Colina no ano passado, mas só nesta temporada está tendo sequência desejada no time titular e vem conquistando o carinho do torcedor. Ele soma sete jogos no Estadual, com um gol marcado e duas assistência.

Payet é inquestionável tecnicamente, tanto que recebeu eloigos do treinador Jorge Sampaoli. O experiente atleta colocou toda sua qualidade em prática no jogo de hoje contra o Volta Redonda.

O Cruz-Maltino empatava o jogo por 1 a 1 e o meia francês cobrou escanteio na cabeça do volante Juan Sforza. O jogador argentino, que fez sua estreia no clube, toca de cabeça, mas quem colocou a bola no fundo das redes foi o atacante Pablo Vegetti.

Payer faz lance ‘plástico’ em Cariacica:

Além de ter cobrado o escanteio que resultou no segundo gol do Gigante da Colina, o meia de 36 anos teve outras ótimas jogadas durante o jogo e mostrou toda sua qualidade técnica.

Um lance que está viralizando nas redes sociais aconteceu no segundo tempo da partida. O lateral-esquerdo Lucas Piton toca a bola no lado esquerdo para Payet, que deu um toque de primeira para o atacante Adson sem olhar na bola.

Camisa 10 do Vasco é craque? Camisa 10 do Vasco é craque? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Essa jogada de Dimitri Payet fez os torcedores vascaínos rasgarem elogios ao meia de 36 anos e surgiram comparações com Ronaldinho Gaúcho, que ficou conhecido em sua carreira por lances assim.

“Payet invocou o Ronaldinho Gaúcho do nada”, disse o perfil News Almirante na rede social. Outros torcedores da Colina comentaram no X (antigo Twitter) que o meia deu um passe ‘estilo Ronaldinho’.

Artilheiro ‘Pirata’ deslancha na temporada

Além de boas atuações da estrela francesa, o Cruz-Maltino também tem outra boa notícia nos últimos jogos: trata-se do artilheiro Pablo Vegetti. O jogador renovou recentemente com o Clube Carioca e marcou três gols nos últimos dois jogos.

O ‘Pirata’ teve um começo de Campeonato Carioca questionável e demorou para balançar as redes em 2024. Mas ele conseguiu superar a má fase foi decisivo nas vitórias contra Botafogo e Volta Redonda.

Mesmo com o atacante argentino vivendo um bom momento, a 777 Partners segue de olho na possibilidade de contratar uma ‘sombra’ para camisa 9. No entanto, o nome de Júnior Messias, ex-Milan, está descartado em São Januário.

Após a vitória deste sábado (24), o time de Ramón Díaz ‘esquece’ o Estadual e foca na Copa do Brasil. O Gigante da Colina enfrenta o Marcílio Dias, de Santa Catarina, na terça-feira (27), no Estádio Dr. Hercílio Luz, pela primeira fase da competição.

Repercussão sobre o camisa 10 do Vasco: