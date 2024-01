Panorama Atual dos Relacionamentos Sugar no Brasil

O fenômeno Sugar conquistou um espaço significativo em todo o Brasil, mas as escolhas por esse estilo de relacionamento apresentam uma notável concentração em uma região específica.

O mercado Sugar, que iniciou sua trajetória no Brasil em 2016, vive uma constante evolução, de acordo com os dados fornecidos pelo MeuPatrocínio, a principal rede Sugar do país. Atualmente, mais de 15 milhões de indivíduos, incluindo Sugar Daddies, Sugar Mommies e Sugar Babies, estão ativamente envolvidos nesse tipo de relacionamento.

A busca por relacionamentos fundamentados em honestidade, transparência e maturidade tem se intensificado, refletindo no contínuo crescimento do fenômeno Sugar em todas as regiões do país. Entretanto, mais da metade desses relacionamentos estão concentrados no Sudeste, revelando insights significativos extraídos da análise aprofundada dos dados do MeuPatrocínio.

Sudeste: Epicentro dos Relacionamentos Sugar no Brasil

Cenário do Relacionamento Sugar no Brasil:

O relacionamento sugar, originado nos Estados Unidos no início do século XX, encontrou solo fértil no Brasil em 2016. Inicialmente discreto, esse estilo de relacionamento ganhou notoriedade, especialmente com o advento das redes sociais e plataformas online, como o MeuPatrocínio.

A trajetória de sete anos do fenômeno Sugar no Brasil, conforme evidenciada pelo MeuPatrocínio, revela uma ascensão notável. Em 2016, apenas 6% da população aderia a esse tipo de relação, comparado à expressiva adesão observada atualmente. O ápice de crescimento ocorreu no ano seguinte, com um notável aumento de 96%.

Os números se mantiveram elevados, inclusive durante o desafiador período da pandemia da Covid-19, com um crescimento aproximado de 72% entre 2020 e 2022. Assim, os relacionamentos sugar estão se consolidando no mercado brasileiro, apresentando uma média de crescimento de 45% ao ano desde sua introdução no país. A perspectiva é que esse crescimento se mantenha em torno de 20% anualmente nos próximos anos.

Concentração no Sudeste: Tendência que Perdura

Embora pessoas de todas as partes do Brasil tenham aderido aos relacionamentos sugar, a maioria deles está concentrada no Sudeste. Os dados do MeuPatrocínio revelam que 8,36 milhões de adeptos dessa forma de relacionamento residem nessa região, representando mais da metade dos relacionamentos sugar no país.

A região Norte registra a menor adesão, com pouco mais de 834 mil pessoas, aproximadamente 12 vezes menos que o Sudeste. O Centro-Oeste também apresenta um índice consideravelmente inferior, com pouco mais de 1 milhão de adeptos. No Nordeste, são 2,173 milhões, enquanto o Sul contabiliza 2,637 milhões.

Apesar de liderar em números absolutos, o Sudeste apresenta a menor taxa de crescimento desde 2017, com uma média de 70,1%. Em contraste, o Nordeste, com o maior crescimento, registra uma taxa de 77,8%. Esses dados indicam que, desde o início, o relacionamento sugar esteve mais consolidado no Sudeste, explicando seu crescimento menos acentuado em comparação com outras regiões.

São Paulo se Destaca no Cenário Sugar

O estado de São Paulo emerge como o epicentro do universo Sugar no Brasil, abrigando quase 5 milhões de adeptos. Esse número é praticamente o dobro do segundo colocado no ranking, o Rio de Janeiro. A soma dos índices de todos os outros estados do Sudeste não se equipara à quantidade de paulistas adeptos a esse modelo de relacionamento, ultrapassando até mesmo a população total de 15 estados brasileiros.

Essa estatística elevada em São Paulo pode ser atribuída ao estado ser o mais rico do país. Caio Bittencourt, diretor de comunicação do MeuPatrocínio, destaca: “São Paulo ainda é o estado com maior concentração de grandes empresas, homens ricos, poderosos e mulheres incríveis que buscam se relacionar com pessoas capazes de proporcionar o melhor da vida”.

O elevado número de adeptos ao estilo de vida sugar em São Paulo é um dos fatores que explicam a concentração desse modelo de relacionamento no Sudeste. Além disso, o Rio de Janeiro também apresenta um número expressivo, com quase 2 milhões de pessoas. Minas Gerais e Espírito Santo também se destacam no ranking.

Esses dados revelam como, na região Sudeste, o relacionamento sugar já está mais enraizado e normalizado. Consequentemente, é mais comum que seus habitantes optem por adentrar nesse universo, visto a oferta mais expressiva de homens e mulheres financeiramente bem-sucedidos capazes de oferecer uma vida de luxo aos Sugar Babies. O MeuPatrocínio conduz uma campanha sobre a evolução do mercado Sugar no Brasil, detalhando todos os dados mencionados, oferecendo informações e análises para proporcionar um panorama abrangente desse modelo de relacionamento no país.