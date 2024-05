Milton Neves aponta destino de Tite caso Flamengo seja derrotado pelo Bragantino

Precisando da vitória

Neste sábado (4), o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, no estádio Nabizão, às 18h30, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe e o técnico Tite vêm pressionados após as últimas atuações e resultados.

O Gaúcho ainda não conseguiu imprimir o esquema tática que os flamenguistas gostam de ver no Mengão: um futebol pra frente, envolvente e com amplo domínio sobre o adversário.

Diante deste cenário já há quem crave que uma possível demissão do técnico, caso os resultados não aconteçam, está bem próxima. O jornalista Milton Neves, em sua Coluna no UOL Esporte, disse qual será o futuro de Tite caso perca hoje para o Bragantino.

Segundo Milton, o Rubro-Negro perderá o jogo e praticamente selará a saída de Tite do Clube. “Bragantino 2 x 0 Flamengo. O time da Terra da Linguiça colocará Tite com um pé para fora do Rubro-Negro”, escreveu o ex-apresentador do Terceiro Tempo.

Treinos durante a semana

Sabendo que o time está precisando de mudanças, durante a semana Tite até trabalhou com outro esquema tático do que habitualmente vem usando. Ele abriu mão de jogar com pontas e trabalhou na formação 4-4-2, com dois homens mais a frente no ataque.

Uma provável escalação tem: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro. Já o Bragantino pode vir com: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Candido e Capixaba; Jadson, Eric Ramires, Gustavinho; Nacho, Sasha e Vitinho.

