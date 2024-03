Marcelo manda recado para Flamengo no jogo de volta: “Será diferente”

Flamengo conquistou a vitória por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense e leva vantagem

Marcelo comenta Fluminense x Flamengo

O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, fez inúmeros elogios ao Flamengo pela vitória por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Mengão saiu na frente na disputa por uma vaga na grande decisão.

Apesar de colocar o Mengão ‘lá em cima’, Marcelo ainda deixou claro que o clássico foi um ‘jogo estranho’. Até por conta das chances, de acordo com ele, criadas pelo Flu, principalmente na volta do intervalo no segundo tempo.

Na volta, sábado que vem, o Mengão, que já tem a vantagem do empate para garantir a vaga. Além disso, o time comandado por Tite pode perder por até dois gols de diferença que avança para a decisão.

“Foi um jogo estranho, a gente não conseguiu sair bem, a gente não conseguiu acertar o que a gente queria fazer. A gente treinou a semana inteira para fazer um tipo de jogo, e no final das contas eles foram merecedores da vitória”, afirmou o lateral.

Marcelo ainda aposta no Fluminense contra o Flamengo

O lateral deixou para lá a derrota do primeiro confronto e deixou claro que agora, com uma semana cheia para trabalhar, as coisas podem ser diferentes no confronto de volta, marcado para o próximo fim de semana.

“A gente tem a semana inteira para trabalhar e ver onde a gente errou. A gente sabe onde a gente errou, mas para treinar para não fazermos isso na outra semifinal”, disse o astro do Fluminense na zona mista.

“Vai ser diferente. Mostramos ano passado que poderíamos ser campeões e conseguimos. Não tem nada perdido ainda. Temos capacidade de fazer gols. Mas tenho certeza que no próximo jogo será diferente”, finalizou o jogador.

Marcelo começou no banco de reservas e entrou no intervalo. Quando o camisa 12 entrou em campo o confronto já estava 1 a 0 para o Mengão, com gol marcado por Cebolinha. No fim do segundo tempo, Pedro definiu o resultado.

Rossi pode quebrar marca no próximo Fla-Flu

O goleiro Agustín Rossi está cada vez mais próximo de bater o recorde de mais tempo sem sofrer gols na história do Flamengo. O recorde, inclusive, pode ser batido no próximo sábado, no confronto com o Fluminense.

Para superar a meta, o argentino precisa ficar mais 84 minutos sem sofrer gols, o que demos do que o total do próximo confronto. Caso isso ocorra, ele ultrapassará o feito de Canterele, que ficou 959 minutos sem ser vazado, entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979.

O cálculo foi feito baseado apenas jogos em oficiais. O gol sofrido por Rossi no amistoso com o Orlando City não entra na conta. O último sofrido foi no dia 6 de dezembro de 2023, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, pela última, rodada do Campeonato Brasileiro.

Com Rossi como goleiro no Carioca, o Flamengo não sofreu gol e cedeu apenas 12 chutes ao gol (em 9 partidas). Nesses jogos, em oito, o Mais Querido teve mais chutes ao gol do que o adversário. Apenas contra o Fluminense na Taça Guanabara que empatou em 2 a 2 no quesito.

