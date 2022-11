Manchester United pode rescindir contrato com Cristiano Ronaldo

O Manchester United está considerando rescindir o contrato de Cristiano Ronaldo após sua polêmica entrevista concedida a Piers Morgan. Novas informações do The Athletic sugerem que a ação legal que o Manchester United está considerando atualmente contra o português poderia anular seu atual contrato. A notícia vem depois que o United divulgou uma declaração na sexta-feira explicando que eles estavam “dando os passos apropriados” sobre o assunto.

Ronaldo pode ter seu contrato rescindido após comentários feitos no Morgan’sTalkTV, onde ele repreendeu os proprietários, jogadores e técnico do United, tanto no passado como no presente. A entrevista explosiva fez com que especialistas – como o ex-jogador Gary Neville – pedissem a demissão do jogador, o que, de acordo com o The Athletic, poderia se tornar realidade.

Isto acontecerá caso o United considere que Ronaldo está violando uma cláusula do contrato que todos os jogadores da Premier League assinam, obrigando-os a agir de acordo com as instruções legais do clube e proibindo-os de escrever ou dizer qualquer coisa prejudicial ao time.

O The Athletic citou que o United teria que determinar a extensão de qualquer quebra de contrato para determinar quais medidas devem ser tomadas, uma das quais poderia ser sua rescisão. O clube declarou que continuará o processo internamente, e não fará mais comentários até que ele tenha chegado a sua conclusão. Muitos se perguntam o que poderá acontecer nos próximos meses, mas o foco agora é outro, já que a Copa do Mundo de 2022 está chegando e Ronaldo estará 100% dedicado a ganhar o título mundial com a seleção de Portugal.

Essa é uma notícia que acaba por agitar o cenário das apostas online, pois uma possível demissão de Cristiano Ronaldo traria ainda mais especulação acerca dos próximos passos que o jogador seguiria, gerando ainda mais movimentação na indústria iGaming e no mundo do futebol.