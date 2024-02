Vasco tem saída confirmada no elenco

Saída de Miranda confirmada

Após muitas negociações, o Vasco da Gama basicamente confirmou o empréstimo do zagueiro Miranda. Cria das categorias de base do Clube, o jogador vestirá a camisa do Amazonas para o ‘restante’ da temporada atual, segundo o GE.

© Thiago Ribeiro/AGIFVasco confirma a saída de zagueiro. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



O defensor tem contrato com o Gigante da Colina somente até julho deste ano, mas já havia perdido o espaço com Ramón Díaz, com isso, ele ficará de forma definitiva no time amazonense e irá disputar a Série B do Brasileirão.

Miranda estava no Vasco desde de 2020 no time profissional, somando 69 jogos e sem marcar um gol sequer. Na temporada passada ele chegou a ser titular, mas acabou perdendo espaço no time principal.

Durante o período de empréstimo, o Vasco assumirá metade do salário do jogador, segundo informado pelo GE, neste sábado (17). O defensor viveu entre altos e baixos no time da Colina, em 2021 e 2022 vivenciou seu pior momento, quando foi suspenso por doping.

Além dele, Cauan Barros também foi outro jogador emprestado pelo Vasco ao time amazonense. Com isso, Miranda deverá desembarcar no Amazonas nos próximos dias para terminar as transações e se tornar jogador oficial.

Polêmicas e preparação para enfrentar o Botafogo

Em meio às negociações, o Vasco também se prepara para mais um clássico pelo Campeonato Carioca, desta vez contra o Botafogo, neste domingo (18), às 16h. Após muita polêmica contra o Fluminense, o time de Ramón Díaz entra em campo novamente e terá desfalques.

Em jogo válido pela 8ª rodada do Carioca, houve muitas polêmicas de arbitragem no clássico entre Vasco x Fluminense. O time de São Januário chegou a mandar um pedido de impugnar o clássico.

Porém, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido vascaíno e ainda reforçou que recentemente, a FERJ adotou o método de reunião para a escolha dos árbitros em clássicos quando envolvem os 4 times grandes do Rio de Janeiro.

O pedido feito pelo Vasco foi nesta sexta-feira (16), principalmente para anular os cartões dados no clássico contra o Fluminense, porém, como foi negado, Medel e João Victor seguem suspensos e não irão enfrentar o Botafogo.

Mais detalhes do clássico contra o Botafogo

Dadas as circunstâncias, o Vasco não mandou Alexandre Mattos e se negou a ir na reunião da FERJ, que ocorreu nesta sexta-feira (16), juntamente com a diretoria do Botafogo para a escolha do árbitro da partida da 9ª rodada do Carioca.

Com a decisão de não ir, o Vasco não pode escolher o nome que apita a partida deste final de semana, enquanto o Botafogo foi representado pelo diretor de futebol André Mazucco.

No Nilton Santos, o dono do apito será Wagner Nascimento Magalhães, o VAR será comandado por Rodrigo Nunes de Sá. Essa decisão da escolha de árbitros se deu justamente por uma reclamação do Vasco no início do Carioca.

Nos clássicos contra Flamengo e Fluminense houve um representante, mas após toda a polêmica envolvendo a última rodada, a direção vascaína optou por não ir à reunião. No meio de toda essa polêmica, o Gigante também trabalha mais uma chegada ao elenco de Ramón.

