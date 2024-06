Mais do Mesmo – Para sempre Renato Russo

No domingo 23 de junho, a banda Mais do Mesmo, maior tributo à Legião Urbana do Brasil, volta ao palco do Teatro Rival Petrobras com um show especial. O espetáculo vai celebrar o legado de Renato Russo e da Legião Urbana em um show pensado para toda a família e todas as idades. Você vai reviver os maiores sucessos como “Que país é esse”, “Tempo perdido”, “Será”, além de muitos outros hits que marcaram gerações num evento liberado para “Pais e filhos”. É a oportunidade perfeita para compartilhar a magia da Legião Urbana com todas as gerações.

Desde 2012, a Mais do Mesmo vem encantando o público com performances eletrizantes em shows especiais feitos e pensados para o Teatro Rival Petrobras. Este será mais um espetáculo único, cheio de emoção e nostalgia, que você não pode perder.

FAÇA SUA DOAÇÃO MESMO QUE NÃO VÁ AO SHOW

Mesmo que você não possa ir ao show ou nem esteja no Rio de Janeiro, ainda assim você pode fazer sua doação para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul no valor de R$ 30.

Mas, atenção, se você quer ir ao show, é só comprar o ingresso. A doação simples não dá direito a ingresso.

Serviço:

Data: 23 de junho

Horário: 18h30

Ingressos aqui