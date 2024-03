veja quem o Fluminense pode enfrentar na fase de grupos

Fluminense vai conhecer adversários

Eliminado do Campeonato Carioca após duas partidas abaixo do esperado diante do Flamengo, o Fluminense tem nas outras competições a chance de se redimir com o seu torcedor, que ficou na bronca com o início de temporada.

© Liamara Polli/AGIFAtual campeão vai conhecer adversários da fase de grupos da Libertadores. Foto: Liamara Polli/AGIF



Sendo o atual campeão da Copa Libertadores da América, o Tricolor das Laranjeiras é presença certa no porte 1 da maior competição do continente. Acompanhe essa trama com o Bola Vip para saber quem pode estar no caminho do elenco comandado por Fernando Diniz. O sorteio da fase de grupos acontece nesta segunda-feira (18) às 20h com transmissão da ESPN e do GE.

Uma das regras impostas pela Conmebol para o sorteio dos grupos é a de que nenhum time do mesmo país pode cair no mesmo grupo, com uma exceção, que é o caso do clube ter saído da fase de grupos da competição.

Dessa forma, existe a chance de vermos um clássico carioca na primeira fase da competição e o Botafogo pode ser um dos times a entrarem no caminho do atual campeão. O Glorioso é o único brasileiro que pode entrar no caminho do Fluzão.

Restante dos potes

Como o Time de Guerreiros está no pote 1, não existe a possibilidade de enfrentar alguns dos times mais fortes da competição. Levando em consideração que o mesmo é organizado seguindo o ranking atualizado da maior entidade do futebol Sul-Americano.

Por conta de ser o grande campeão da edição passada, o Fluminense será o cabeça de chave do grupo A. Enquanto o restante dos times do primeiro pote serão distribuídos no restante dos grupos que vão de B a H.

Selecionado para o pote 2, não existe a possibilidade do Atlético-MG cair no grupo do Flu. Caso o sorteio ponha o clube mineiro no grupo A o mesmo será transferido para o próximo grupo que não tenha nenhum clube brasileiro.

Dessa forma os clubes do segundo pote que podem enfrentar o Fluminense na primeira fase são: Independiente Del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Junior de Barranquilla.

Tricolor busca zerar o DM antes da estreia

Já no pote 3, qualquer oponente pode estar no caminho do Tricolor, levando em conta que nenhum clube do Brasil compõe os classificados: San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Millonarios, Talleres.

Além do Botafogo que foi destinado ao pote 4 no sorteio após se classificar na pré Libertadores, o restante dos times que podem ser sorteados são: Caracas, Liverpool-URU, Huachipato, Cobresal, Palestino, Colo-colo e Nácional.

O começo de ano do Tricolor não foi dos melhores, o clube acumula um longo tempo sem vencer clássicos. Após a eliminação no Campeonato Carioca, o treinador Fernando Diniz rebateu as críticas do torcedor.

Outro foco do clube das Laranjeiras nesse tempo que terá de pausa até a sua estreia no Brasileirão é esvaziar o departamento médico, que além de Germán Cano e Ganso conta com mais 3 jogadores que são importantes para o esquema.

Expectativa dos Tricolores