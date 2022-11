Lateral-direito do Equador é oferecido ao Flamengo, diz jornalista

Durante a transmissão da partida entre Holanda e Senegal, na Globo, o narrador Luís Roberto deu a informação que o lateral-direito Ángelo Preciado, do Equador, interessa ao Flamengo. Ainda hoje, o jornalista Venê Casagrande informou que ele foi oferecido ao Rubro-Negro por um intermediário brasileiro.

Ele tem contrato com o Genk, da Bélgica, até o meio de 2023. Por lá é reserva do colombiano Daniel Muñoz. Em janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Aqui na América do Sul, atuou pelo Independiente del Valle, onde foi campeão da Sul-Americana. Inclusive, na goleada do clube equatoriano por 5 a 0 contra o Fla, ele marcou um gol e deu uma assistência. Domenec Torrent era o técnico naquela ocasião.