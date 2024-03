Cantora espanhola Karmento inicia a turnê “La Serrana” na América do Sul com o primeiro show no Rio de Janeiro

Um dos grandes nomes do neofolclore espanhol, Karmento, cantora e compositora nascida em La Mancha, estará de volta ao Brasil com uma turnê pela América do Sul do seu novo álbum “La Serrana”. Seu primeiro show será no Rio de Janeiro, no Centro Cultural da Justiça Federal, no dia 14 de março, e logo depois em São Paulo.

Em sua vinda ao Rio de Janeiro, ela também participará de outro evento dentro do calendário em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Este acontecerá um dia antes do show, no dia 13 de março, das 18h30 às 20h, no Instituto Cervantes, em Botafogo. Trata-se de um debate com o tema “Sexualização das mulheres na arte”, expondo as pressões estéticas ao longo da história. Além de Karmento, a atividade contará com a participação de Louise Freire, jornalista, e Fátima Lima, acadêmica e pesquisadora.

Karmento tem se destacado por sua performance nos palcos e por suas letras autorais que revelam o mundo rural e folclórico da Espanha, dentro do movimento musical neofolclórico que tem movimentado os festivais na Europa. Depois do Brasil, a artista segue para Argentina e Chile, onde participará no famoso festival de música internacional Womad. É uma oportunidade única para os cariocas.

Os dois eventos têm o apoio da Embaixada da Espanha e do Instituto Cervantes.

Saiba mais sobre Karmento

Artista folclórica de La Mancha que iniciou a sua carreira artística em 2012, quando decidiu ir viver para a ilha de Malta. Lá começou a interagir com músicos internacionais e começou a escrever as músicas que comporiam seu primeiro álbum, Mudanzas . A partir de 2020, quando publicou o álbum Este devenir , passou a se posicionar como um dos grandes nomes do neofolclore espanhol, fazendo de seu álbum um dos 10 melhores álbuns da Raíz Music para Mondo Sonoro e obtendo uma indicação ao MIN Awards em essa mesma categoria. A sua atuação ao vivo foi selecionada em diferentes circuitos, redes de teatro e catálogos e a digressão terminou com mais de 130 concertos realizados. Karmento participou no Benidorm Fest 2023, com a sua canção Quiero y duel , tornando-se uma das finalistas graças ao apoio unânime do público. Graças a essa música ele também conseguiu duas indicações para o MIN Awards. Agora, Karmento retorna com seu novo álbum, La serrana , que será lançado em fevereiro de 2024.

Serviço

Debate sobre o tema “Sexualização das mulheres na arte”

Dia 13/03, das 18h30 às 20h

Local: Auditório Instituto Cervantes

Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, 62 – Botafogo

Entrada gratuita

Show “La Serrana” Karmento

Dia 14/03, às 19h

Local: Centro Cultural da Justiça Federal – CCJF

Endereço: Av. Rio Branco, 241 – Centro

Entrada gratuita

Mais informações no site: https://cultura.cervantes.es/riodejaneiro/pt/Sexualizaci%C3%B3n-de-la-mujer-en-el-arte.-D%C3%ADa-Internacional-de-la-mujer-/167636

