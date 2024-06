Romero Ferro em “Frevália” – Teatro Rival Petrobras

Artista pop da nova geração, o pernambucano Romero Ferro chega ao Rio de Janeiro para apresentar o show inédito do álbum “Frevália” no Teatro Rival Petrobras, no dia 11 de julho. Misturando o frevo com a música tropical brasileira, ele traz clássicos carnavalescos com uma roupagem contemporânea, moderna, pop, prova da força musical que o nosso país tem. Assim como o álbum contou com participações especiais – como Daniela Mercury, Fafá de Belém, Clarice Falcão e Gaby Amarantos –, o show também terá convidados.

O Frevália teve início em novembro de 2016, no Paço do Frevo, criado pelo produtor cultural Maurício Spinelli e por Romero Ferro. Em 2023, ganhou um trio elétrico no Galo da Madrugada (maior bloco de carnaval do mundo) e contou com a presença de Pabllo Vittar e Juliette. O mais recente álbum de Romero Ferro já soma mais 15 milhões de plays nas plataformas digitais, e conta com hits como “Pra te conquistar” (TOP 50 Viral Spotify BR), “Verdadeiro amor”, “Love por você” (feat Luiz Caldas), “Corpo em brasa” (feat Duda Beat) e “Tolerância zero” (feat Mel e Hiran).

Serviço:

Data: 11 de julho

Horário: 19h30

Ingressos aqui