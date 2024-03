Jogador do Flamengo pode sair para atuar no Fluminense

Fluminense x Flamengo também fora de campo?

Diversos jogadores saíram do Flamengo e foram jogar no Fluminense, um dos maiores rivais do clube na história. Esse cenário pode acontecer novamente nas próximas semanas com um flamenguista indo atuar com Marcelo, pelo menos é o que garante um ex-cartola do Tricolor das Laranjeiras.

© Getty ImagesPedro, Thiago Maia e David Luiz comemorando no Flamengo contra o Sporting Cristal pela Libertadores – Foto: Wagner Meier/Getty Images



Segundo o jornalista e ex-vice presidente comercial do Fluminense, Edilson Silva, o nome do zagueiro David Luiz vem ganhando força na equipe carioca e uma troca de camisa no Rio de Janeiro pode acontecer. As equipes, inclusive, jogam neste sábado, com o Bolavip Brasil acompanhando ao vivo.

De acordo com Edilson, o nome de David Luiz foi debatido também entre os jogadores do Fluminense, que gostariam de contar com o experiente zagueiro por entender que seria um grande acréscimo para o clube na temporada.

“David Luiz ganhou muita força dentro do Fluminense. Puxado até por alguns jogadores, para ser a contratação do Flu para o Campeonato Brasileiro. Ele está fora do time titular, tem ficado no banco e já manifestou interessse de deixar o Flamengo”, disse.

David Luiz não é titular do Flamengo e poderia ir ao Fluminense

Ainda de acordo com o Edilson, um dos principais motivos para a ideia cada vez mais se tornar realidade, é a falta de oportunidades do zagueiro no rubro-negro. David Luiz, atualmente é um reserva da equipe do técnico.

“Ele tem procurado outras opções, assim como o Flamengo, para negociá-lo, pelo que representa, pelo que foi, pelo que ele é e pelo que ganha, não pode ficar fora do time titular. O Fluminense vê com bons olhos a chegada de David Luiz com a saída do David Braz”, concluiu.

Com a chegada de Léo Ortiz, a disputa pela titularidade na zaga do Flamengo ficará ainda mais acirrada. Cleiton, David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz brigam por apenas duas vagas.

David Luiz negou as propostas recebidas do futebol estrangeiro e também e descarta possível oferta de rescisão amigável do Flamengo. Isto porque o jogador quer continuar no Mais Querido por mais uma temporada.

Vitória também quer David Luiz

Atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória deseja a contratação, por empréstimo, do zagueiro David Luiz, do Flamengo. O defensor tem contrato até dezembro deste ano com o Mais Querido.

Para contratar o defensor, o clube baiano ofereceu pagar metade do salário de David, avaliado em cerca de R$ 1.2 milhão. Assim, o Mais Querido pagaria R$ 600 mil mensais, e o Vitória também pagaria este valor.

Vale destacar que David Luiz é cria da base do Vitória e, com a chegada de Léo Ortiz, aliado aos bons desempenhos de Fabrício Bruno e Léo Pereira, o camisa 23 sabe que terá pouco espaço no Flamengo.

Na temporada passada, David Luiz participou de 37 jogos, marcou um gol e concedeu uma assistência. Ele obteve uma média de 79 minutos em campo por partida disputada. Iniciou como titular e perdeu espaço.

