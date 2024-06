I ❤ PRIO FESTIVAL DE INVERNO RIO – DOM – 14/07 NA MARINA DA GLÓRIA – RJ

Esses grandes artistas do samba e pagode prometem animar o público com seus sucessos e hits que não deixam ninguém parado. Xande de Pilares, conhecido por sua voz marcante e talento como compositor, trará sua energia contagiante para o palco do festival. Ferrugem, com sua voz potente e carisma único, promete fazer todo mundo cantar e dançar ao som de suas músicas românticas e animadas. E Thiaguinho, ícone do pagode atual, vai agitar a plateia com seu carisma e hits que são sucesso por onde passa.

O I ❤ PRIO Festival de Inverno será o cenário perfeito para essa festa, com suas paisagens deslumbrantes e clima animado. E para acompanhar a música e a animação, não poderia faltar a cerveja gelada, para brindar e celebrar esse domingo especial.

Então prepare-se para sambar e cantar junto com Xande de Pilares, Ferrugem e Thiaguinho nesse evento imperdível. Será uma tarde incrível, repleta de música boa, alegria e diversão. Não perca essa oportunidade de viver momentos inesquecíveis ao som do melhor do samba e do pagode. Vai ser uma festa para ficar na memória de todos os presentes!

Comprar ingressos.