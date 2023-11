Grátis: Banda Plano R anima almoço beneficente

Vai rolar a festa para ajudar as vovós do Asilo de Idosas da Legião do Bem, neste sábado, 18.11, com a banda PLANO R no Almoço/show com entrada franca. Toda renda será revertida para manter o trabalho com as vovós carentes e segundo a presidente o lar precisa de muita ajuda.

– É uma missão engrandecedora, porém cada dia com mais desafios. Vivemos de doações e ajuda de alguns amigos, cuidando das senhoras. Temos que manter a casa, pagar funcionários e outras obrigações. Graças a amigos de nossa casa, como estes meninos que vão tocar, por exemplo, é que temos conseguido – conta a presidente do Legião do Bem, Marcia Coimbra.

Os irmãos gêmeos André e Luiz Rabello vão tocar sucessos de Lulu Santos, Queen, Roupa Nova, A-Ha, Páralamas, Beatles, J. Quest e muito mais. Para ajudar a o asilo da Legião do Bem bastará contribuir com o almoço/ingresso, o show será grátis na Rua Oldegard Sapucaia no Méier.

Banda PLANO R – Pop rock nacional e internacional Sábado – 18/11, a partir das 12:30h. Almoço/ingresso R$ 20,00 – Asilo da Legião do Bem, Rua Oldegard Sapucaia 13/15 Méier (Rua do Curso Tamandaré) – Tel: 3490-3746 e whatsapp 99644-1007