Grandes eventos geram impacto econômico bastante positivo para a cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A economia carioca tem mostrado uma boa recuperação nos últimos anos, pós-pandemia de covid. Os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, revelam que, no primeiro trimestre de 2024, foram criadas 21,8 mil novas oportunidades de carteira assinada no município do Rio, o que corresponde a 50,3% do total do estado.

Desde 2021, já foram gerados 280,1 mil novos postos formais de trabalho na cidade, sendo 75,6% no setor de serviços, 10,7% na construção, 8,6% no comércio e 5,2% na indústria. Esse total de novas vagas no município representaram 48,6% do total do estado do Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que, tanto no acumulado do triênio 2021-2023 quanto no ano passado, o Rio foi a segunda capital que mais gerou empregos formais no país. Atrás apenas de São Paulo. Esses dados do Caged foram compilados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE).

Os grandes eventos realizados na cidade contribuem para os bons números da economia. Um exemplo é o Web Summit, maior evento de tecnologia do mundo, que terá seis edições no Rio de Janeiro (2023 a 2028). O potencial de impacto econômico, no acumulado dos seis anos, deverá ser de R$ 1,5 bilhão (US$ 300 milhões). Essa projeção é uma estimativa de impacto direto, separado pelos gastos dos turistas estrangeiros e brasileiros, cariocas e profissionais durante a permanência deles na cidade. É esperado um público de mais de um milhão de pessoas nas seis edições. Isso, sem levar em consideração, o alcance de imprensa e redes sociais, potencializando mais ainda o volume de pessoas impactadas.

Outros eventos, como carnaval, réveillon, shows de grandes estrelas e Rock in Rio também trazem benefícios para a cidade. De acordo com os estudos, há um impacto de R$ 8 bilhões na economia com carnaval e réveillon.

Para se ter uma ideia, o setor de turismo gerou 35,2 mil novos empregos formais entre janeiro de 2021 e março de 2024. Neste mesmo período, o Rio arrecadou mais de R$ 600 milhões de ISS de turismo (serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres).