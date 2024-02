Gabriel Pec arruma confusão nos Estados Unidos logo na estreia e quentinha chega ao Vasco

Em busca da evolução do elenco

Vasco ocupa a quarta colocação do Campeonato Carioca com 19 pontos. A equipe carioca tem cinco vitórias, em dez partidas disputadas na competição. Sob o comando de Ramón Díaz, a equipe está trabalhando em busca da evolução.

© Getty ImagesGabriel PEc se envolvendo em polêmica logo na estreia pelo novo clube



Para que a equipe consiga elevar o nível dentro de campo e tenha condições de brigar por títulos na temporada, a diretoria vem trabalhando para qualificar o elenco. Para isso, já definiu alguns alvos no mercado.

Diante das necessidades do elenco para o decorrer do ano, a torcida vem buscando dar uma ‘ajudar’ a diretoria e já definiu as posições mais carentes no elenco. Para isso, inclusive, cobraram Alexandre Mattos, diretor executivo do Cruz-Maltino.

Isso porque, os reforços que chegaram a equipe vem conseguindo fazer a diferença em campo. Como é o caso de Payet, que lembrou Ronaldinho e levou os torcedores à loucura diante do desempenho em campo.

A procura do elenco perfeito

Uma das descobertas, inclusive, que empolgou e deixou a torcida frustrada ao mesmo tempo, foi que a diretoria deixou de contratar um jogador promissor para a temporada. Isso porque, um companheiro de Messi no Inter Miami foi oferecido a equipe.

Concordou com a negociação de Gabriel Pec? Concordou com a negociação de Gabriel Pec? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Entretanto, nem só as chegadas de reforços é um dos assuntos debatidos pela torcida do Gigante da Colina. Já que mesmo com o aporte da 777, a equipe negociou a saída de jogadores importantes a equipe.

A expectativa era que a gestão priorizasse a manutenção de um elenco forte, mas ainda assim, acabou negociando a saída de jogadores promissores, como aconteceu com Gabriel Pec, que foi determinante no elenco na última temporada.

Isso porque, o jogador se envolveu em polêmica durante a sua estreia nos Estados Unidos. Pec protagonizou uma confusão com o Sergio Busquets, que teve passagem no Barcelona, que chegou de imediato ao Rio de Janeiro.

Polêmicas do Gigante da Colina

Durante uma disputa de bola, Pec acabou sendo empurrado pelo ex-Barcelona e a situação precisou ser apaziguada pelo árbitro da partida. O ex-Vasco foi empurrado pelo adversário, quando tentava atrapalhar o lateral.

Através das redes sociais, parte da torcida acompanhou a estreia do jogador na nova equipe, um em tons de nostalgia, enquanto outros de livramento. Apesar de ter ajudado a equipe na última temporada, o jogador não era unanimidade na equipe.

Agora, a gestão volta as atenções ao mercado e aos bastidores da equipe. Isso porque, buscando não repetir o que ocorreu na última temporada, a diretoria vem intensificando os trabalhos.

Em busca de reforços e possibilidade para aumentar o nível da equipe dentro de campo e atender alguns pedidos do técnico Ramón Díaz, a gestão vai colocar em prática algumas estratégias feitas nos bastidores.

Confira a repercussão