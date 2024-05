Gabigol, Renato Gaúcho, Balotelli... Relembre jogadores que também vestiram a camisa de rival

Semana conturbada de Gabigol

Na noite da última quinta-feira (16), Gabigol é fotografado usando a nova camisa do Corinthians em uma possível festa. Após assessoria ter dito que era uma montagem, o craque do Mengão veio ontem (19) em entrevista para o UOL e assumiu o ato.

“Como eu falei, errei, peço desculpas. Mas foi um ato que eu não pensei tanto assim. Não sabia que ia acontecer tudo isso. Nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que em várias periferias tem, usar várias camisas. É pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais”, disse o atacante.

© Thiago Ribeiro/AGIFGabigol jogador do Flamengo durante partida contra o Vasco no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2023. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Relembre outros craques que vestiram camisas de rival

Renato Gaúcho

Ex-jogador e atual técnico do Grêmio, Renato viveu situação parecida com a de Gabigol em 1984, quando era a estrela máxima do Grêmio, clube no qual até hoje é considerado o maior ídolo de todos os tempos.

Após uma atuação ruim contra o São Borja, pelo Campeonato Gaúcho, foi vaiado e chamado de mercenário por tricolores na saída do Estádio Olímpico. Revoltado, o herói do Mundial Interclubes, desceu do carro que dirigia encarando os torcedores e vestindo uma camisa do São Paulo que ganhou de presente do amigo Paulo Roberto.

Em entrevista para o Canal de Duda Garbi, Renato explicou porque usava o manto do Tricolor Paulista: “Eu estava tomando café no vestiário e alguém esbarrou em mim. Aí sujou minha camisa de café. Como no dia anterior eu tinha trocado a minha camisa pela do São Paulo, eu vesti ela. Os torcedores estavam xaropeando aí eu desci e perguntei ‘qual é?’. Por isso eu estava com a camisa do São Paulo.”

Artur Victor

Torcedor do Flamengo na infância, o ponta-direita Artur teve uma foto sua com a camisa rubro-negra vazada em 2019. Na ocasião, ele, que estava emprestado ao Bahia pelo Palmeiras, disse que a imagem foi feita após perder uma aposta no qual o ‘castigo’ era vestir o manto do Mengão e desculpou-se com torcedores dos dois clubes.

“Infelizmente, no fim de semana, perdi uma aposta feita entre amigos de Fortaleza, na virada de turno, pra ver quem seria campeão brasileiro, Palmeiras ou Flamengo. Era pra ser algo entre amigos, que deveria ficar entre a gente, mas acabou se tornando público. Saí perdendo duas vezes e só me resta desculpar com todo mundo. Em campo, como sempre fiz, seguirei provando meu sentimento de respeito e dando a vida pelas camisas que represento.”





Arboleda

Em dezembro de 2019, o zagueiro colombiano do São Paulo, foi fotografado vestindo a camisa do Palmeiras enquanto curtia férias no Equador. Na época, Arboleda recebeu multa salarial, mas em nenhum momento foi afastado do clube, que por sua vez, entendeu mais como um episódio de inocência do que de desrespeito.

“Ele cometeu um erro, está respondendo por isso, mas é um jogador que a gente conta muito, tem identificação com o torcedor são-paulino, ele vai trabalhar para depois no campo responder como sempre respondeu “ disse Fernando Diniz, na época, treinador do São Paulo.



Jorge Henrique

Menos de uma semana após ser campeão do mundo com o Corinthians, em dezembro de 2012, o ex-jogador Jorge Henrique vestiu a camisa do São Pauloem jogo beneficente do volante Denílson, que começou no Tricolor Paulista e fez sucesso no Arsenal.

Na época, Jorge Henrique recebeu muitas críticas, mas as rebateu dizendo que não deixaria de jogar uma pelada por causa de “um pano” e destacou que tampou o escudo do São Paulo na partida em questão.

Balotelli

Em 2010, quando estava afastado pela Inter de Milão, o polêmico astro italiano Mario Balotelli foi flagrado vestindo a camisa do rival Milan, clube do seu coração. Mino Raiola, seu empresário, tratou o fato como uma brincadeira. Em 2013, Balotelli, sem cometer qualquer gafe ou provocação, enfim vestiu a camisa do clube pelo qual torcia quando pequeno.



Rabbi Matondo

Em 2020, o jovem Rabbi Matondo cometeu gafe ao ser flagrado treinando com a camisa do Borussia Dortmund quando defendia o Schalke 04. Jochen Scheneider, diretor do Schalke, condenou tal altitude.

“Eu deixei mais do que claro ao telefone com Rabbi Matondo o que eu penso sobre uma ação tão precipitada. Ele tem só 19 anos, mas isso não deveria acontecer. Nós falamos claramente com ele, que ele deve mostrar dentro e fora do campo a resposta apropriada para o seu comportamento equivocado.”

Didier Lamkel Zé

Em 2021, na Bélgica, o jogador usou camisa de clube rival para forçar sua saída para outra equipe. Na época no Royal Antwerp, chegou ao CT vestindo a camisa do Anderlecht, um dos mais tradicionais times belgas.

Ao saber do interesse do Panathinaikos, da Grécia, na ocasião dirigido por um ex-treinador do Antwerp, Lamkel Zé tomou tal atitude para pressionar a diretoria a negociá-lo. Não adiantou nada, o jogador continuou no clube e resolveu se desculpar.