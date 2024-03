Flamengo vira assunto de Camavinga e francês revela atitude no Maracanã

Mengão na Europa

O Flamengo é conhecido em todo mundo, seja pela sua grande história, com muitos títulos importantes, ídolos inesquecíveis e uma torcida de mais de 45 milhões de pessoas.

© Getty ImagesFoto: Michael Regan/Getty Images – Camavinga falou sobre o Flamengo



Na Europa não é diferente. Antes do duelo do Real Madrid contra o RB Leipzig pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o volante francês Camavinga citou o Fla em uma entrevista à TNT Sports Brasil.

O jogador, um dos grandes destaques do time espanhol e titular da seleção francesa, admitiu que quer uma camisa do Flamengo e revelou que está cobrando Vini Jr, cria da Gávea e companheiro de time, pelo presente.

“Não, ainda não (recebi a camisa do Flamengo). Já me deu a dele (do Real Madrid) e a toda minha família, meus amigos, mas do Flamengo ainda não. Quando eu for ver um jogo lá (no Brasil), talvez, mas ainda, não“, disse.

Amizade com Vini

Vinícius Júnior e Camavinga têm uma relação de muita amizade no dia a dia do Real Madrid. No último ano, o atacante e o meio-campista estiveram no Brasil e visitaram o Rio de Janeiro.

“Ele é meu irmão! Tem dois anos a mais do que eu. Quando temos dia de folga, eu sempre faço coisas com ele, estamos juntos sempre. O meu irmão também, porque é o cabeleireiro dele. Somos uma família. Meu irmão também se dá bem com ele e com a família dele também”, elogiou.

O francês de 21 anos também fez muitos elogios ao brasileiro quando o assunto é dentro de campo. Para Camavinga, quando Vini está inspirado, joga como um melhor jogador do mundo.

“Quando o Vini joga neste nível, ele é o melhor do mundo. Ele disse para eu falar isso também (risos). Na verdade, quando ele joga neste nível, marca gols, é decisivo, é o melhor jogador do mundo”, finalizou.

Desejo de Vini

O ‘irmão’ de Camavinga, Vini Jr, foi revelado pelo Flamengo em 2017 e já no próximo ano, acabou sendo vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época).

Pelo Fla, Vini fez 69 jogos, com 14 gols marcados, mas saindo sem conquistar títulos. Apesar da saída precoce, o atacante guarda carinho pelo Flamengo e já afirmou que deseja voltar algum dia.

”Creio que poderia ficar aqui (no Real Madrid) toda minha carreira, mas o clube da minha é o Flamengo. Eu prometi ao meu pai que voltaria um dia. Eu tenho de respeitar essa promessa”, afirmou ao L’Equipe, em outubro passado.

Nessa temporada, Vini Jr soma 25 partidas, com 14 gols marcados. Já Camavinga fez 29 jogos, mas ainda não marcou gols.

