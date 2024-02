Flamengo faz reunião para assinar com Léo Ortiz e recebe resposta sobre contratação do zagueiro

Buscando retomar a confiança e buscar por títulos

O Flamengo é líder do Campeonato Carioca e já se encaminha para conquistar o primeiro título da temporada e da era Tite. Isso porque, após a vitória no clássico contra o Fluminense, o Rubro-Negro se consolidou na liderança e se aproximou da conquista da Taça Guanabara.

Toda essa evolução da equipe tem interferência direta do trabalho do novo comandante, que intensificou o trabalho nos bastidores. Iniciando uma reformulação no elenco, e buscando a chegada de reforços para a qualificação da equipe para a temporada.

Diante das modificações que ocorreram no elenco, acabou confirmando a saída de grandes nomes na equipe. Mas, após uma temporada abaixo, a ‘faxina’ no elenco acabou sendo necessária. Apesar das várias saídas, o Mengão pode ter mais uma baixa na equipe.

Com as movimentações e evoluções que vem ocorrendo no Mais Querido, jogadores acabaram se tornando atrativos para equipes do futebol mundial. Com nove gols em nove partidas, Pedro entrou no radar de equipes internacionais e pode deixar o Clube.

Movimentações que podem mudar o elenco

Entretanto, Pedro não foi o único a despertar o interesse de outras equipes. Isso porque, mesmo em baixa na equipe desde a última temporada, o camisa 10, Gabigol, pode ser negociado. Já que o contrato finaliza no fim da temporada e as negociações para renovação travaram diante dos altos valores.

Com tudo que vem ocorrendo nos bastidores do Flamengo, a diretoria vem se empenhando com objetivo de qualificar ainda mais o elenco. Apesar das diversas saídas que ocorreram, até o momento o Flamengo só anunciou a chegada de De La Cruz e Matias Viña.

Tite ainda tem como objetivo que a diretoria busque a chegada de mais dois reforços, uma para a ponta direita e outra para a defesa. Entretanto, o comandante tem como prioridade a chegada de um zagueiro, já que é uma posição mais carente na equipe.

O nome favorito para assumir a posição é o de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Mas, a equipe paulista vem dificultando a negociação, que já se tornou uma novela diante de tantos capítulos e nada de ser finalizada.

É tudo ou nada

Buscando dar um ponto final, Marcos Braz e Bruno Spindel embarcaram na última quarta-feira (28), rumo a São Paulo, com objetivo de desenrolar da negociação e garantir a chegada do defensor na Gávea. Já que a insistência vem muito do posicionamento do jogador, que quer atuar no Rubro Negro em 2024.

O grande impasse dessa negociação são os altos valores pedidos pela equipe paulista. Já que apesar de ter uma situação financeira estável, a diretoria estipulou um orçamento para a busca de reforços, mas não tinha como objetivo ultrapassá-lo.

Diante da proximidade com o fechamento da janela de transferência e da urgência para a contratação de um jogador para a posição, a diretoria vem analisando a possibilidade de ceder. E de acordo com o comunicador Renan Moura, a reunião em São Paulo foi positiva para a equipe carioca.

A reunião acabou sendo proveitosa para ambas as partes e ‘caminha bem’ para que Léo Ortiz seja negociado ao Mais Querido. A insistência para a contratação do jogador se origina por conta da vontade de Tite de tê-lo ao elenco. Já na próxima janela, o Clube deve focar na busca por um ponta direito.

