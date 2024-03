Flamengo encaminha a renovação de jogador destaque com Tite até 2027

Novo contrato a caminho

O Flamengo de 2024 segue em bom momento, Tite e seu elenco vivem uma fase que anima todos os torcedores. Atletas dentro de campo estão correspondendo, incluindo jovens das categorias da base.

© Thiago Ribeiro/AGIFJogador surpreendeu Tite neste início de temporada



Dessa maneira, a equipe carioca trabalha para manter o elenco forte, renovar com os jogadores que estão nos planos do treinador. Igor Jesus é a principal surpresa neste início de temporada.

Com apenas 21 anos, o meio-campista chamou a atenção do treinador. Então, a diretoria flamenguista encaminha a renovação com Igor Jesus. De acordo com Venê Casagrande, as conversas entre ambas as partes já estão em estágio final.

A princípio, o novo vínculo com o Flamengo será válido até o final de 2027. O atual contrato tem validade até dezembro de 2025. Entretanto, o Rubro-Negro não quer arriscar perder o jovem jogador. A confirmação pode ocorrer nos próximos dias.

Destaque no Campeonato Carioca

Igor Jesus foi relacionado pela primeira vez no profissional do Flamengo no clássico contra o Botafogo, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, o volante permaneceu os 90 minutos no banco.

A estreia ocorreu diante do Bangu, na 8ª rodada. Escalado entre os titulares, o atleta participou de 81 minutos. Após o apito final, Tite elogiou o desempenho do jogador de 21 anos.

Mesmo com um elenco cheio de estrelas, principalmente no meio de campo, Igor Jesus recebeu mais oportunidades. Até o momento, o volante disputou cinco partidas, incluindo o jogo de ida contra o Fluminense.

Para o 2° Fla-Flu, o jovem deve começar no banco de reservas. Pulgar está 100% fisicamente e deve ser titular. O site Bolavip Brasil contará com a transmissão ao vivo do clássico entre os times.

Tite esboça os titulares

Sem problemas para escalar o time, Tite deve repetir a escalação que derrotou o Fluminense no 1° confronto. Ayrton Lucas, que saiu após sentir dores no joelho em um lance sozinho, não preocupa.

Tite deve optar por: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De Arrascaeta e De La Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Na ida, o clube venceu pelo placar de 2 x 0 e fica com vantagem.

O único desfalque é Gerson, o novo camisa 8 do Flamengo. Em fase de recuperação da cirurgia, o Coringa retorna apenas para o Campeonato Brasileiro, quando a equipe estreia diante do Atlético-GO.

Caso elimine o rival, o Rubro-Negro espera o vencedor entre Nova Iguaçu e Vasco. A outra semifinal do Campeonato Carioca também será disputada no Maracanã.

Torcida confia no clube