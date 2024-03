Denilson crava acerto entre Flamengo e Bragantino por Léo Ortiz; Saiba detalhes da contratação

Flamengo acerta a contratação de Léo Ortiz

A novela Flamengo e Léo Ortiz parece que chegou ao fim, mas dessa vez de uma forma feliz para a torcida rubro-negra. O jogador foi um pedido de Tite logo quando ele chegou para comandar a equipe.

Denilson confirma a contratação de Léo Ortiz como novo reforço do Flamengo, que acertou a negociação com o Bragantino.



O nome do zagueiro do Red Bull Bragantino já estava no alvo da diretoria flamenguista e da comissão técnica, sendo assim, ele é um sonho antigo dos cariocas para compor a zaga.

O jogador já deixou bem claro diversas vezes, desde o primeiro instante que ele deseja vestir as cores do Mengão. Por outro lado, o time atual do atleta brecava a negociação e pedia um pouco mais de dinheiro.

Dadas as circunstâncias, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz foi para São Paulo acertar a contratação do atleta. A confirmação mesmo veio através de Denilson, apresentador do Jogo Aberto.

Mais detalhes e como o zagueiro chamou a atenção do Fla

Em publicação no X (antigo Twitter), o ex-jogador afirmou que tudo foi acertado nesta madrugada: (SIC) “Confirmado tio! Léo Ortiz é o novo zagueiro do Flamengo! A informação que eu tenho é que o clube carioca chegou a um acerto nesta madrugada com o Bragantino e o Léo já deve se apresentar no Rio na próxima semana”, publicou.

Denilson ainda deixou claro que o jogador não deve jogar mais pelo Bragantino. Léo Ortiz na temporada passada se lesionou, mas desde que retornou se mostrou um dos melhores atletas da sua posição. O Mengão não deve parar somente nele, já que um parceiro do lateral Guilherme Arana, do Atlético entrou na mira do scout de reforços.

Os números do zagueiro em 2023 trazidos pelo SofaScore Brasil, mesmo após a lesão, mostravam que ele tinha a 3ª nota do Campeonato Brasileiro, com 84% de acerto nos passes e 67% duelos ganhos, algo que obviamente chamou a atenção do staff flamenguista.

Em números atualizados pela mesma plataforma em janeiro, ele seguia entre os primeiros. Ao todo, Léo tem 99 jogos pelo Massa Bruta, com 6 gols e 4 assistências, além de 63% dos duelos ganhos. Em contrapartida, em meio a contratação do zagueiro, Gabigol realmente pode estar de saída.

Valores da contratação

Segundo informado pelo GE, a reunião terminou perto das 3h da manhã, como o próprio Denilson havia dito sobre ter sido acertado na madrugada. Ao todo, o Rubro-Negro pagará 8,5 milhões de euros pela trasnferência.

O contrato será válido até dezembro de 2028, a transação será divida em duas parcelas e mais 1,5 milhão de euros por variáveis. O que impede agora, é o fato que o Bragantino deseja manter o zagueiro por mais tempo.

O time paulista se apoia na brecha do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF), com isso, há um desejo que o zagueiro participe dos dois últimos jogos contra o Botafogo pela última fase de mata-mata na Pré-Libertadores.

No artigo 33 do RNRTAF, 3ª alínea c está expresso o seguinte: “A rescisão por mútuo acordo ou o encerramento do contrato especial de trabalho desportivo (inclusive de empréstimo) com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrida(o) entre os dias 01/04 a 19/04/2024, sendo que, nesses casos, a solicitação de transferência deve ser concluída no SNR até o dia 19/04/2024. O atleta em questão necessariamente deve ter participado do Campeonato Estadual de 2024.”

Diante disso, há uma brecha para a inscrição de jogadores após o encerramento da janela de transferência, previsto para o dia 7 de março. O staff do Flamengo e do jogador são contra, as partes entendem que é arriscado ele participar do duelo.

