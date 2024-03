Flamengo deixará decisão final nas mãos de Tite sobre caso de agressão envolvendo Wesley

Fla bate o Flu em primeiro jogo da semi do Carioca

No último final de semana, Flamengo e Fluminense se enfrentaram no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Em partida disputada no Maracanã, mas com mando do Tricolor, o Mengão levou a melhor.

Wesley, do Flamengo, durante partida contra o Olímpia, pela Libertadores 2023 – Foto: Wagner Meier/Getty Images



O primeiro gol do Fla foi marcado por Everton Cebolinha, nos acréscimos do primeiro tempo. O segundo – e último – foi de autoria de Pedro, nos minutos extras da etapa complementar.

Com o gol marcado, o camisa 9 se isolou na artilharia do Carioca, com nove gols marcados. Além disso, agora é o maior goleador do novo Maracanã, balançando o barbante em 78 oportunidades. O posto era ocupado por Gabigol, com 77.

Se recuperando de lesão muscular e com previsão de retorno para o segundo jogo da semifinal, o camisa 10 observa seu concorrente se firmar cada vez mais na titularidade do time comandado por Tite.

Lateral do Flamengo se envolve em polêmica

Nesta segunda-feira (11), o empresário Kaio Mana registrou um boletim de ocorrência contra Wesley, lateral-direito do Flamengo. Segundo ele, o jogador o agrediu em um quiosque na praia da Barra da Tijuca.

No depoimento, Kaio afirma que a suposta agressão aconteceu após o atleta o acusar de ter feito fotos sem autorização. O empresário estava acompanhado de um amigo, que afirma não ter feito nenhuma imagem do lateral.

Ainda de acordo com o relato de Mana, o bate-boca acabou e cada um seguiu para suas respectivas mesas. Minutos depois, Wesley se aproximou e lhe deu um soco no rosto.

Fla deixará decisão nas mãos de Tite e Braz

“O Kaio nos procurou de manhã cedo dizendo que foi agredido e ameaçado. Ele estava muito apreensivo, e eu falei que a melhor coisa a se fazer, até porque teve uma ameaça de morte, era vir à delegacia narrar os fatos. Estamos querendo que seja apurado. E queremos que o IML constate como ocorreu essa lesão que ele tem. Nosso objetivo é que se esclareça a verdade. Pedimos para dar procedimento, quem narrou tudo foi ele, ele pediu para que as câmeras de filmagem fossem apuradas, pedimos todos os tipos de provas”, explicou Mauro Guimarães, um dos advogados do empresário.

“Depois do soco eu fiquei um pouco preocupado. Ele me ameaçou. Falou que eu ia pagar caro se fosse jogar na mídia, me ameaçou de morte. Só que não tem como porque ele me agrediu, minha boca está doendo. Por medo eu não quis fazer o boletim de ocorrência ontem (domingo). Aí hoje liguei para os meus advogados, e eles me aconselharam a vir aqui (delegacia) para proteger a minha imagem e a minha vida“, contou Kaio.

Segundo a ‘Coluna do Fla’, o Flamengo não tomará nenhuma atitude antes de consultar Tite. O treinador é quem decidirá se Wesley terá algum tipo de punição. O clube também aguarda o fim das investigações.

A defesa do jogador usará imagens do local e depoimento de testemunhas (uma delas sendo o dono do quiosque) para refutar as acusações feitas por Kaio Mana. A investigação tem 30 dias para ser concluída.

Além de Tite, o Flamengo deixará o caso nas mãos do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz. O atleta se recupera de lesão muscular e não vinha sendo relacionado nos últimos jogos.

Torcida repercute suposta agressão de Wesley