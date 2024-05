Filipe Luís aconselha Gabigol em momento polêmico no Flamengo: “quanto menos falar melhor”

Ex-lateral também comentou sobre o caso do atacante que apareceu com a camisa do Corinthians

Conselho para o amigo

Filipe Luís é o atual técnico do sub-17 do Flamengo, tendo um trabalho de destaque com os jovens jogadores. O ex-lateral marcou presença no ‘Jogo Solidário’, que foi realizado em prol aos acontecimentos no Rio Grande do Sul.

O treinador foi perguntado sobre Gabigol, que recentemente apareceu vestindo uma camisa do Corinthians, criando uma polêmica nos bastidores do Rubro-Negro. Dessa maneira, no Maracanã, Filipe Luís opinou e deu conselhos ao atacante:

“Ele comete erros como todos. Errou, reconheceu o erro. Agora é trabalhar. Trabalho em silêncio, quanto menos falar melhor. O que ele fez é eterno, mas a forma como essa comunhão dele com a torcida possa se desenvolver, vai depender obviamente dele“, disse o ex-companheiro de Gabriel Barbosa nos tempos de Flamengo.

Ainda durante o evento no Maracanã, Diego Ribas também opinou sobre a polêmica do camisa 99 do Rubro-Negro. O centroavante mostrou o desejo de continuar no clube carioca, mas a situação está instável.

Está nos planos de Tite?

Até o momento, Gabriel Barbosa segue treinando com o restante do elenco, assim, deve ser relacionado para o compromisso da Libertadores, diante do Millonarios.

Entretanto, a situação nos bastidores continua sendo uma dúvida para a diretoria do Flamengo. Gabigol tem contrato até o final de 2024. Antes das polêmicas envolvendo o exame antidoping e a camisa do Corinthians, o clube estava em conversas com o staff do atacante para um possível novo vínculo.

As reuniões esfriaram e uma renovação pode não acontecer. Na partida diante do Amazonas FC, quando o Flamengo venceu por 1 x 0, Gabigol ficou no banco de reservas até o apito final, não foi utilizado por Tite.

