Everton Cebolinha revela que concentração definiu goleada

Atacante marcou o primeiro gol da histórica goleada do Rubro-Negro do Rio de Janeiro sobre o seu maior rival, no último domingo (2)

Massacre flamenguista no Maracanã

O dia 2 de junho de 2024 vai estar marcado na história do Clube de Regatas Flamengo. Isso tudo porque a equipe protagonizou um verdadeiro show contra o seu maior rival, no Maracanã.

Everton Cebolinha durante o jogo entre Vasco e Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 02/06/2024.



Mesmo saindo atrás no placar, com gol de Vegetti, a equipe goleou o Vasco, pelo incrível placar de 6 a 1. Everton Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol marcaram.

A partida marcou o reencontro de Gabriel Barbosa com as redes. Após todas as polêmicas fora de campo, o jogador foi ovacionado. Enquanto isso, outro atacante revelou que a força do grupo e o nível de concentração fizeram a diferença. Trata-se de Everton Cebolinha.

Motivos da goleada expostos

Enquanto o treinador do Vasco, Álvaro Pacheco, fez uma análise curiosa, o camisa 11 se manifestou revelando que o time teve muita calma, após sair perdendo no confronto contra seu maior rival.

“A gente mostra mais uma vez a força do nosso grupo, com essa excelente atuação, excelente vitória, depois de ter saído atrás do placar, mas mantivemos a cabeça no lugar. Com a mente fria, conseguimos a virada. Fizemos um excelente jogo”, disse na saída do campo.

Cebolinha foi além e ainda disse que uma vitória como essa faz o time ganhar moral para a sequência da temporada: “É uma tarde muito especial para mim. Particularmente falando, para o grupo também, isso mostra a força do nosso grupo. Quem iniciou o jogo, iniciou muito bem, quem entrou, conseguiu ajudar também. Isso mostra a força do nosso elenco. A gente sai daqui mais fortalecido. Um campeonato muito difícil que é o Brasileiro”, completou.

Liderança e pausa para a Data FIFA

Com a goleada, o Mengão chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca agora alcançou aos 14 pontos e tem a mesma pontuação do Bahia, mas fica na frente pelos critérios de desempate.

Agora, os comandados de Tite vão ficar um tempo sem entrar em campo. Isso porque entra em vigor, nesta segunda-feira (3), a Data FIFA que vai até o dia 11/06. O próximo compromisso será dia 13, contra o Grêmio, também pelo Brasileirão.

Reações da Nação sobre o chocolate