Textor faz desabafo inédito sobre Bruno Lage e explica “desconstrução” no Botafogo

O Bota trocando de pele

O Botafogo foi surpreendido nesta sexta-feira (15), com a notícia de que André Mazzuco está deixando General Severiano para atuar no Athletico-PR. A saída é mais um capítulo do momento de transição que o Clube passa em seu departamento de futebol.

O ponto central de tal fase transitória é o fato do time ainda estar com um técnico interino após a demissão de Tiago Nunes. Para o empresário John Textor, o trabalho de Fabio Matias é louvável, a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, com a vitória sobre o Bragantino, é a prova de que Matias está dando conta do recado.

“No último jogo (vitória sobre o Bragantino na semana passada), quando assisti à partida, vi uma vitória, mas de forma geral, não vi toda a preparação e tudo que construímos no primeiro período com Luís Castro. Agora estamos sendo um time brasileiro talentoso, atlético, capaz, jogando bem parecido com o jeito dos outros times brasileiros”, iniciou o norte-americano, em depoimento à TV Oficial do Botafogo.

No entanto, o comandante da SAF Alvinegra está preocupado, já que acredita que há uma desconstrução do trabalho promissor, que teve como principal condutor o ex-treinador do Bota, Luís Castro.

O processo de mudança e o objetivo traçado

“As pessoas podem discutir se isso é uma coisa boa ou ruim, mas é uma desconstrução do Castro, certo? Quando olho para o perfil do novo técnico, não vamos nos focar em nacionalidades, se é americano, português ou argentino… Mas que tipo de pessoa é, tipo, como você vê o jogo, como se comunica, como ensina”, cravou o empresário,

Na sequência ele confirmou que Luís Castro é o parâmetro a ser perseguido: “Quero reiniciar o que começamos com meu antigo parceiro, Luís Castro”, revelou o gestor da SAF da Estrela Solitária, colocando em evidência o treinador português que fez o Botafogo ‘voar’ na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de 2023.

Aliás, a jornada de Castro no mundo árabe sempre é lembrada. Recentemente veio à tona que o profissional tem vivido um ambiente de pressão no Al-Nassr, como apontou matéria do Bolavip Brasil.

A entrevista do ‘Chefão’ chamou atenção quando surgiu um desabafo significativo sobre Bruno Lage, demitido em outubro de 2023, fato que levantou inúmeras especulações sobre possíveis erros do técnico. Textor fez mea culpa.

Mea culpa do Gestor

“Infelizmente, pela perda do Luís Castro… Porque eu não me mantive leal o suficiente com Bruno Lage, que estava tendo um tempo difícil para se conectar com o time, para se comunicar com o time. Eu deveria ter ajudado ele a se comunicar melhor com o time”, desabafou o estadunidense.

O empresário entrou em detalhes sobre o que acredita que foram equívocos e admite que poderia ter ajudado mais: “Eu deveria ter ajudado ele a se comunicar melhor com o time. O que ele estava tentando fazer e estruturar, talvez sendo um pouco didático demais para um meio de temporada, mas estava tentando uma forma diferente, muito boa, dentro de grandes padrões europeus”.

O diagnóstico sobre os impactos de quando isso aconteceu, também foi escancarado: “Quando essa mudança aconteceu, tínhamos uma série de homens bons, mas perdemos a continuidade da estruturação e ensino”.

Contudo, o perfil procurado pelo Bota, segue com a prioridade pela filosofia europeia e o gestor explica: “Se nós estamos no Brasil e olhando alguns dos principais times do mundo, eles agregaram os melhores talentos do mundo, não podemos mais dizer: “Oh, temos que jogar do jeito brasileiro porque temos um jeito lindo e especial de futebol, que é criativo e permite os atletas se expressarem””.

Visão de Textor sobre o futebol brasileiro

Para finalizar, uma reflexão, questionando não apenas o motivo que faz da Europa o centro do futebol, bem como o mito do Brasil ser o ‘país do futebol’

“Eu tenho que perguntar: “Se somos os melhores do mundo, porque os melhores acabam indo para a Europa e lá eles parecem nivelados com o restante do mundo?”. Deus não beijou apenas os pés das crianças europeias ou das crianças brasileiras. Existem grandes jogadores de futebol em todo mundo”, finalizou.