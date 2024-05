Empresário descarta ida de Richarlison para o Vasco

Momento conturbado internamente

Vasco vem passando por um momento conturbado dentro e fora das quatro linhas. Isso porque, internamente existe um conflito entre a SAF e a associação, diante de como a 777 Partners vem trabalhando no clube.

Desta forma, o presidente Pedrinho vinha viabilizando a saída da SAF para a chegada de uma nova e um possível interessado era o dono da Crefisa, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Entretanto, a mandaria descartou a possibilidade de uma possível negociação entre as partes.

Diante desse empasse fora de campo, internamente a gestão vem buscando a qualificação do elenco e está viabilizando a chegada de Souza no Gigante da Colina. Mas, além dele, Richarlison é o grande nome especulado nos bastidores para reforçar a equipe.

É do Vascão?

Torcedor declarado do clube, o atacante atualmente está no Tottenham, da Inglaterra, e estaria insatisfeito com o clube inglês, conforme informações do Neto, durante o programa Os Donos da Bola, da última segunda-feira (27).

Diante do interesse, Carlos Berbert, do Canal do Pedrosa, entrou em contato com o empresário do jogador que afirmou que o Cruz-Maltino não realizou consultas buscando a contratação do atacante.

Movimentação nos bastidores

Além de destacar que Richarlison não tem a intenção de deixar o Tottenham para retornar ao futebol nacional. Atualmente o atacante está no Brasil, onde vem se recuperando de lesões sofridas na última temporada na Europa.

O contrato do jogador com o clube inglês é válido até o final da temporada 2026/2027. Desta forma, nesse momento, não existe a possibilidade do atleta atuar na equipe carioca, mas o que não impede um acordo futuro.