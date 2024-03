Elielson de Jesus Souza vence a 1a Etapa do Ranking SHB BTG Pactual

O conjunto Elielson de Jesus Souza e Zara HT venceu a copa ouro da 1a Etapa Ranking SHB BTG Pactual no domingo 10 na sede da Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa. As provas foram na Pista Roberto Marinho e os percursos desenhados por Erica Spotiello.

“Estou muito feliz hoje com essa conquista. Eu não pensava em disputar, mas resolvi vir. A Érica Sportiello arma muito bem e percurso estava bastante técnico,” comemorou o cavaleiro.

Em segundo lugar brilhou o conjunto Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento com AD Geia GMS e a medalha de bronze foi de Tiago Mesquita com Jezlinn. No sábado foi a vez do GP e a medalha de ouro foi do conjunto Lucas Mesquita e Aware Logan JB. Thiago Mattos e Dehli do Santo Antônio conquistaram o segundo lugar e o terceiro foi de Rodrigo Ullmann Lima e Luna do Santo Antônio.

Está foi a primeira etapa em que o recém criado Troféu Túlio Severo foi sorteado entre os vencedores de cada prova. Confeccionado pelo artista plástico Wilson

Spinardi, as peças foram criadas para homenagear o empresário homônimo que é o fundador do Grupo SABEMI e grande apoiador do esporte equestre. O sorteado dessa etapa foi o cavaleiro Beto Vasconcellos. “O Túlio é um colaborador perpétuo e está sempre querendo ajudar o clube de maneira totalmente desinteressada em vários aspectos. Para mim é uma honra e prazer poder sortear o troféu que leva o nome dele, que também foi presidente do clube,” explicou Antônio Mello, presidente da SHB.

Além da grande festa equestre, o sábado foi encerrado com uma grande confraternização ao som do DJ Daniel Mendes. No Bistrô todos puderam degustar a tradicional Feijoada da Hípica nas tardes do fim de semana. “Começamos o ano hípico com essa etapa que foi espetacular. Tivemos um clima de amizade mas de competição ao mesmo tempo”, concluiu Mello.

O Ranking SHB 2024 recebe o patrocínio de Grupo Sabemi, BTG Pactual, Coudelaria Santo Antônio, Shopping Leblon, Grupo AB e tem o apoio de Rituaali Clínica & Spa, Maison Du Cavalier, Sanol Dog, Haras Rosa Mystica, Malta Beef Club, Guabi, Seriflex, Injoy Suítes, Cachaça da Quinta, ALAmaster, VQ Jewellery e Crepes Bon Profit.

Resultados da Etapa

Prova 1 – 1.00m (Aberta / CN 04

Anos)

1° Nicholas de Moraes O Donnell

com Eleanor

2° Tiago Mesquita com Hera ML

3° Lucas Mesquita com Casele

BR

4° Daniel Abbud Sarquis Aiex

com Emerland

5° Daniel Abbud Sarauis Aiex

com Emerol

Melhor CN 4 Anos – Emerland

com Daniel Abbud Sarquis Aiex

Prova 02 – 1,10m (Aberta / CN

05 Anos)

1° Rodrigo Lemos de Moraes

Sarmento com AD Super

Simples GMS

2° Hugo Soares com Dream

3° Fabiano Bastos com Aware

Romeu das Palmas

4° Christina Miranda Bandeira

com Arion

5° Paulo Porto com Ishia

6° Marcelo Granadeiro com RHL

Anakin TB

Melhor CN 05 Anos – Aware

Romeu das palmas com Fabiano Bastos

Prova 03 – 1,20m (Aberta / CN

06 Anos)

1° Christina Miranda Bandeira

com Doroty

2° Antonio Dorey Correa da

Veiga com Le Care

3° Felipe Teixeira com HFB

Quick Cornet

4° Julyana Vieira Cordeiro com

Can’t Stop Loar

5° Rodrigo Lemos de Moraes

Sarmento com AD Noah GMS

6° Paulo Porto com Carena

Melhor CN 06 Anos – HFB Quick

Cornet com Felipe

Prova 04 – 1.30m (Aberta / CN 07 – 08 Anos)

1° Daniel Abbud Sarquis Aiex com Insbruck

2° Lucas Mesquita com Ibrahim

3° Daniel Abbud Sarquis Aiex com Cornet Chin

4° Tiago Mesquita com catarina TOk

5° Thiago Mattos com Dehli do Santo Antonio

6° Thiago Mattos com Hermes do Santo Antonio

Melhor CN 07 Anos – Ibrahim com Lucas Mesquita

Melhor CN 08 Anos – Insbruck com Daniel Abbud Sarquis Aiex

Prova 05 – 0,40m (Aberta)

1° Olivia Franklin Corkey com Mustang

2° Elielson de Jesus Souza com lampião da Vouga

3° Adenacia Guerreiro com

Corintios Corillau JRM

4° Cory SHA com Mira Pullman

Prova 06 – 0.60m (Aberta)

1° Felipe dos Santos Galvão com Banguela

2° Victoria Ullmann Beiler Lima com Ruby

3° Beatriz Rothier com Ruby

4° Barbara Souza Gomes da Fontoura com Lampião do Vouga

Prova 07 – 1,00m (Aberta / AMB/

JCB/MMR)

1° Mariana Mesquita com

Amarula

2° Jorge Diniz Pierr com

Queenie

3° Julia Basbaum com MFC

Blind Faith do Feroleto

4° Julio Mattos com Heracles

5° José Dias de Castro Araujo com Serpentina

6° Juliana Teixeira da Rocha Paranhos com Etna Caracela

JCB

1° Nicholas de Moraes O Donnell

com Eleonor

2° Anna Victoria Brites Mattos

com Frederico Si

3° Anna Victoria Brites Mattos

com Rasputin JMen

4° Helena Marques com Cassilia JMen

5° Manuela todeschini Pires

Fontes com Natividade LCF

6° Maria fernanda Pires Barreira Pacheco Pereira com Escolta Hi

Prova 08 – 1,10m (Aberta / AMA / JCA/PRMR)

1° Nathalia Correia Euclydes de Souza com Corona HV

2º Christina Miranda Bandeira com Dollar

3° Carlos Roberto Vasconcellos com Catherine LMZ

4° Luiza Fernández Magluta com Cereja

5° Roberta Nobre Damiani com Star Du Fort

6° Marianna Barcellos com

Desirée RJ

Prova 09 – 1,20m (Aberta / AM / JC/MR)

1° Isabel Romano com La Berline

2° Papa Demba NDiour com Imperius

3° Rodrigo Ullmann Lima com QH Chico do Santo Antonio

4° Thiago Mattos com Don Juan do Santo Antonio

5° Rodrigo Mangeon de Azevedo Reis com KS Único das Cataratas

6° Julyana Vieira Cordeiro com Can’t Stop Loar

Prova 10 – 1,30m (Aberta / AMT / JCT | PRJ)

1° Marcelo Mussi com Branca

2° Rodrigo Ullmann Lima com Zahara C

3° Tiago Mesquita com Catarina TOk

4° Bianca Haegler com Bento Flores

5° Julyana Vieira Cordeiro com Hergie GMS

6° Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento com AD Chloe W

Grande Prêmio – 1,40m (Aberta/ SRT / U25 / AMST)

1° Lucas Mesquita com Aware Logan JB

2° Thiago Mattos com Dehli do Santo Antonio

3° Rodrigo Ullmann Lima com Luna do Santo Antonio

4° Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento com AD Daughter Of Cool 2s GMS

5° Tiago Mesquita com Dilan Royale

6° Antonio Dorey Correa da

Veiga com Felin

Prova 12 – 0,80m (Aberta)

1º Antonia Medina com EnigmaVda Vista

2° Chlóe Vancauwenbergh com Dunhill

3° Beatriz Rothier com Quennie

4° Beatriz Fontanive Peixoto com True Brave

5° Victoria Ullmann Beiler Lima com Dieulefit do Santo Antonio

6° Valentina Rêgo Monteiro com Megève Princesse Des Alpes

Prova 13 – 0,90m (Aberta)

1° Elielson de Jesus Souza com Vassu das Cataratas

2° Beatriz Rothier com Quennie

3° Luisa Felix Bravo com Cormana JMen

4° Daniel Abbud Sarquis Aiex com Conthaluna

5° Gabriela Vidal Padilha

Junqueira com PGG Noel

6° Laura da Silva Abrao

Rodrigues com Van Gogh

Prova 14 – 1,00m (Aberta / AMB/JCB/MMR)

1° Marina Soares com Zania RJ

2° Jorge Diniz Pierre com MFC Pampero

3° Tiago Mesquita com Hera ML

4° Antonio Dorey Correa da

Veiga com Patez Santa Cecília

5° Arthur Todeschini Pires

Fontes com Alma Flores

6° Jorge Diniz Pierre com MFC Singobat Joter

JCB

1º Anna Victoria Brites Mattos com Frederico Si

2° Manuela Todeschini Pires Fontes com

Natividade LCF

3° Maria Fernanda Pires Barreira Pacheco Pereira com Escolta Hi

4° Nicholas de Moraes O

Donnell com Eleanor

5° Anna Victoria Brites Mattos com Rasputin JMen

6° Helena Marques com Cassilia JMen

Pódio AMB

1° José Dias de Castro Araújo com Serpentina

2° Mariana Mesquita com

Amarula

3° Humberto Botelho de Souza com Carthoe HCruz

Pódio JCB

1º Anna Victoria Brites Mattos com Frederico Si

2° Nicholas de Moraes O Donnell com Eleanor

3° Manuela Todeschini Pires Fontes com Natividade LCF

Prova 15 – 1,10m (Aberta / AMA / JCA/PRMR)

1° Nathalia Correia Euclydes de Souza com Corona HV

2° Luiza Fernández Magluta com Cereja

3° Rafaela Ciarlini Campbell com Berlios

4° Marianna Barcellos com

Desirée RJ

5° Julia Basbaum com MFC

Blind Faith do Feroleto

6° Roberta Nobre damiani com Star Du Fort

Pódio AMA

1° Carlos Roberto Vasconcellos

2° Roberta Nobre damiani com Star Du Fort

3° Marianna Barcellos com

Desirée RJ

Pódio JCA

1° Nathalia Correia Euclydes de Souza com Corona HV

2° Luiza Fernández Magluta com Cereja

3° Julia Basbaum com MFC

Blind Faith do Feroleto

Prova 16 – 1,20m (Aberta / AM /JC/MR)

1º Anna Luiza Araujo Pinho comCorneo

2° Bianca Haegler com Rayssa R

3° Ricardo lama Com RHL

Berlinda Loar

4° Papa Demba Ndiour com Imperius

5° Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento com AD Noah GMS

6° Patricia Vianna com Indy Ipiranga

Pódio AM

1º Anna Luiza Arauio Pinho com Corneo

2° Papa Demba Ndiour com Imperius

3° Bianca Haegler com Rayssa R

Pódio JC

1° Isabelle Sportiello com Jolly

2° Isabel Romano com La Berline

3° Isabel Romano com Cavallus Maia

Copa Ouro – 1.30m (Aberta / AMT | JCT SRESP)

1° Elielson de Jesus Souza com Zara HT

2° Rodrigo Lemos de Moraes

Sarmento com AD GeiGMS

3° Tiago Mesquita com Jezlinn

4° Thiago Mattos com Don Juan do Santo Antonio

5° Rodrigo Ullmann Lima com Darling do Santo Antonio

6° Daniel Abbud Sarquis Aiex com Insbruck

Pódio AMT

1° Bianca Haegler com Bento Flores

Pódio JCT

1° Gabriela Ramos Lowenhaar com Liarada Mystic Rose