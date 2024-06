Na quarta-feira, dia 12 de junho, comemora-se o Dia dos Namorados, uma data muito especial para os casais que desejam compartilhar uma noite romântica. Neste contexto, destacamos duas opções incríveis para celebrar esta ocasião: o restaurante Gajos D’Ouro, em Ipanema, e o Jappa da Quitanda, que prepararam menus e ações especiais para tornar a noite inesquecível.

GAJOS D’OURO

O Gajos D’Ouro, conhecido por sua culinária lusitana, preparou um menu fechado especialmente para os casais. Este menu inclui entrada, prato principal e sobremesa, e os primeiros 40 casais que chegarem às 19h e optarem pelo menu especial serão presenteados com uma garrafa do espumante argentino Expresso Bodeguero Brut. A experiência gastronômica começa com uma panelinha de Camarão à Moda Galinho de Quintino, segue com Bacalhau com natas gratinado como prato principal, e finaliza com a deliciosa Siricaia, um clássico dos doces conventuais. O valor do menu para dois é R$ 580,00.

Serviço Gajos d’Ouro

Endereço: R. Aníbal de Mendonça, 31 – Ipanema

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 12h à 00h, e domingo, das 12h às 22h

Telefone para reservas e informações: (21) 3449-1546 / (21) 3449-1483

WhatsApp: 99386-1763

JAPPA DA QUITANDA

O Jappa da Quitanda, conhecido por seu ambiente descontraído, preparou várias ações especiais entre os dias 11 e 13 de junho para o Dia dos Namorados. Primeiramente, haverá um totem do “Isso Não É Um Jogo”, onde os casais podem colocar seus celulares e receber cartas para um jogo de relacionamento. Além disso, em todas as unidades (exceto no Centro), será disponibilizada uma cabine fotográfica para que os casais possam registrar o momento e levar uma lembrança. Para completar as ações, o Jappa terá o “Correio do Amor”, onde os casais podem enviar uma cartinha surpresa para seu amado através de um link no Instagram da marca, e a entrega será feita quando o casal chegar ao Jappa. Como tudo termina em drinque, foram criados dois drinques exclusivos para a ocasião: Dama de Copas e Rei de Copas.

Endereços do Jappa da Quitanda

JAPPA BARRA: Barra Shopping – Av. Das Américas, 4666 – 1º andar – Barra da Tijuca

JAPPA IPANEMA: Rua Barão da Torre, 422 – Ipanema

JAPPA NITERÓI: Plaza Shopping – Rua Quinze de Novembro, 8 – Centro Niterói

JAPPA CENTRO: Rua da Quitanda, 75 – Centro

JAPPA COPACABANA: Av. Nossa Sra. de Copacabana, 920 – Copacabana

Instagram: @jappadaquitanda

Portanto, se você está em busca de uma noite romântica com boa gastronomia, tanto o Gajos D’Ouro quanto o Jappa da Quitanda oferecem experiências únicas para celebrar o Dia dos Namorados de forma inesquecível.