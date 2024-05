Confira todas as informações sobre o serviço de acessibilidade durante o show de Madonna – Riotur

Foto: Alexandre Macieira | Riotur

No dia do show da cantora Madonna na Praia de Copacabana, 04/05, estarão disponíveis duas áreas exclusivas para pessoas com deficiências (PCDs) e/ou com mobilidade reduzida. A primeira área terá 48 metros quadrados em plataforma elevada, localizada próxima ao palco e em frente ao hotel Copacabana Palace. Já a segunda plataforma terá 96 metros quadrados e ficará ao longo da avenida, próxima da Rua Duvivier.

O horário de abertura das plataformas será a partir de 12h (meio-dia) e o acesso será por ordem de chegada, sujeito a disponibilidade de espaço. Será permitido apenas 1 acompanhante por pessoa com deficiência. Por motivos de segurança, não serão disponibilizadas cadeiras para os acompanhantes.

Para as pessoas com deficiência não visíveis, é importante apresentar laudo médico válido, para validação da equipe no local. O acesso a plataforma elevada é preferencial para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que apresente dificuldade de estatura, como usuários de cadeira de rodas e pessoas com nanismo.

Em ambas as áreas teremos profissional de segurança e banheiro acessível. O espaço funcionará até o fim do show.

Fique ligado:

Devido ao show, as ruas do bairro terão grande fluxo de pessoas caminhando. Reforçamos que o bairro de Copacabana terá esquema especial de trânsito e de transportes públicos neste sábado.

Lembramos que este é um evento público e aberto para toda população. O acesso ao show será controlado pela Policia Militar e órgãos de segurança pública, assim como toda infra estrutura serão disponibilizadas nos moldes dos eventos realizados na Cidade do Rio de Janeiro como Réveillon e vários outros shows que ocorrem na Praia de Copacabana.