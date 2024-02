Comentarista renomado mandou a real sobre momento de Gatito Fernández

Caio Ribeiro faz críticas a Gatito

O Botafogo entrou em campo no último domingo no Estádio Nilton Santos onde o clube foi derrotado pelo Vasco da Gama por um placar de 4 a 2. A partida em questão gerou incertezas no elenco do Botafogo.

© Jorge RodriguesGatito Fernández passa por má fase no Botafogo. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Uma delas está no gol, Gatito Fernandez passa por um dos seus piores momentos com a camisa do Glorioso, se não o. Justamente no ano em que ele recuperou a titularidade na equipe alvinegra.

A sua atuação em geral, tomou grande repercussão entre os torcedores e na grande mídia. Para Caio Ribeiro o arqueiro foi extremamente infeliz em sua última partida, ao errar saída de bola e se posicionar mal em um dos gols:

“Não estou falando do quarto gol, quando a bola bate na trave, nas costas dele e entra. Estou falando do segundo e do terceiro. Ele demora para reagir no gol de biquinho do Piton. No lance do pênalti, o Hugo está de costas, com a pressão chegando, você dá o passe alto? Quebra a bola na frente. Daí foi pênalti. O Gatito, em alguns momentos, fez muito pelo Botafogo, mas nessa temporada ele está falhando em momentos que custam o resultado.“

Gatito substitui Lucas Perri

O goleiro que se tornou um dos ídolos recentes do clube, com grandes atuações, veio a perder a titularidade após sofrer lesão grave e ficar um longo tempo distante dos gramados se tratando.

Dessa forma o Botafogo foi obrigado a ir ao mercado de transferências e buscar por um goleiro com status de titular, aí que chegou Lucas Perri. O arqueiro fez um bom ano e foi transferido para o Lion.

Botafogo deve buscar outro goleiro? Botafogo deve buscar outro goleiro? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Apesar de ter tido um grande início de Brasileirão, o goleiro não terminou em paz com a torcida Alvinegra. O arqueiro sofreu com algumas críticas após falhar e sucessivos jogos na reta final.

Com isso, Gatito Fernández voltou a ser o principal goleiro do clube e reassumiu a titularidade. Porém, a posição vem com grandes responsabilidades, e até o momento ele não mostrou estar preparado.

Botafogo precisa de jogadores de liderança

Apesar de ter diversos jogadores com muita experiência no futebol mundial, o Botafogo carece de grandes líderes dentro de campo. E esse foi outro ponto comentado no programa boleiragem, na Sportv:

“O Botafogo precisa de contratações com perfil de liderança. Quando as coisas dão errado, tem esses jogadores que fazem cobranças. O Botafogo não tem esse perfil. O Botafogo precisa de jogadores com esse perfil, que não se abalem com as coisas que dão errado no jogo.”, comentou Paulo Nunes.

Desafio pela Libertadores

O que resta ao elenco do Alvinegro é buscar espantar a má fase para não se complicar na Copa Libertadores da América, o clube faz a sua estreia no decorrer dessa semana e terá de enfrentar a altitude.

O primeiro adversário do Botafogo será o Aurora, da Bolívia. A equipe comandada por Tiago Nunes enfrenta a altitude de quase 2600m de Cochabamba, onde joga no Estádio Félix Capriles às 21h30.

Torcedor está na bronca com Gatito