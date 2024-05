Arthur Jorge no Botafogo tem trabalhado para o clube voltar a ser campeão

Arthur Jorge em pouco mais de um mês classificou o Botafogo para o mata-mata da Libertadores, para as oitavas da Copa do Brasil e está no G4 do Brasileirão

O Botafogo teve um trauma muito forte em 2023 ao perder o título do Brasileirão, após abrir 13 pontos de vantagem para o segundo lugar ao final do primeiro turno. O início de 2024 foi conturbado com a eliminação na fase de grupos do Campeonato Carioca e com a troca de treinador.

No entanto, ao sair Thiago Nunes e assumir interinamente o Fábio Mathias os resultados vieram e o Fogão foi Campeão da Taça-Rio e se classificou para a fase de grupos da Libertadores. O interino assumiu no jogo de volta contra o Aurora na Liberta e ficou por 10 jogos com 83% de aproveitamento com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota até a partida contra o Junior Barranquilla.

Arthur Jorge foi anunciado no dia 5 de abril e estreou na segunda rodada do Brasileirão com uma vitória por 1 a 0 em casa contra o Atlético Goianiense. Desde então foram, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas com uma classificação para as oitavas da Libertadores, após ter perdido os primeiros dois jogos da fase de grupos.

Arthur Jorge começou a carreira em 2009 no Famalicão. Ele Teve uma passagem extensa pelo Braga, onde ganhou a taça da Liga na temporada 2023/24, o seu primeiro título na carreira.

No Botafogo, o treinador tem uma característica ofensiva e chegou a jogar com quatro atacantes na sua partida de estreia na Libertadores na derrota contra o LDU por 1 a 0 fora de casa na segunda rodada.

O time embalou com o trabalho do novo técnico, pois conseguiu as classificações para as oitavas na Libertadores e na Copa do Brasil e está no G4 do Brasileirão a somente três pontos do líder Athlético Paranaense.

Futebol ofensivo

Os atacantes têm se destacado com a filosofia ofensiva de Arthur Jorge. Ao todo foram 19 gols em 11 jogos, com direito a uma goleada por 5 a 1 contra o Juventude na terceira rodada do Brasileirão.

O grande destaque da temporada é Júnior Santos que tem 9 gols na Libertadores e é o artilheiro geral da competição. Luiz Henrique e Savarino têm crescido de produção sob o comando do técnico português.

