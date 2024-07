Com entrada gratuita até às 16h, concurso que vai eleger o Muso, Musa e Pessoa Cidadã LGBTQIAPN+ do Carnaval 2024 acontece neste sábado, na Cidade do Samba

O Dia Nacional do Samba, comemorado no próximo sábado, dia 02, vai ter gostinho de inclusão! Pela primeira vez na organização, a Riotur realiza o Concurso para eleger o Muso, Musa e Cidadão LGBTQIAPN+ do Carnaval 2024.

A partir das 16h, os candidatos sobem ao palco da Cidade do Samba para o início das apresentações. Uma comissão julgadora composta por membros indicados pela Riotur vai avaliar, com notas de 05 a 10, cada categoria. Os candidatos que atingirem maior pontuação receberão os referidos títulos. No julgamento, serão avaliados os seguintes critérios: facilidade de expressão e desembaraço; simpatia; espírito carnavalesco e domínio da arte de sambar.

A boa notícia é que quem quiser acompanhar a final do concurso para a escolha da Corte LGBTQIAPN+, poderá entrar gratuitamente entre 15h e 16h. Os Portões da Cidade do Samba serão abertos para entrada do público sem a cobrança de ingresso. Após as 16h, a apresentação de ingressos volta a ser obrigatória.

Os selecionados vão receber um prêmio no valor de R$12 mil, a faixa com o título de Muso, Musa e Cidadã LGBTQIAPN+ do Carnaval 2024, além de representar a comunidade em eventos promovidos pela Riotur até 19 de fevereiro de 2024.

“A celebração do Dia Nacional do Samba reafirma a importância do ritmo para a cultura e para a identidade carioca. Exportamos o samba para todos os cantos do mundo. A cidade do Rio de Janeiro tem o samba no seu DNA, pulsamos Carnaval o ano todo. E é com muito orgulho, que esse ano a Riotur promove o concurso Muso, Musa e Cidadão Não Binário LGBTQIAPN+. Um grande passo para a inclusão, e para a pluralização da festa mais democrática do mundo”, ressalta Ronnie Costa, presidente da Riotur

E as comemorações em homenagem ao Dia Nacional do Samba não param por aí. Entre os dias 1º e 2 de dezembro, na Cidade do Samba, com ingressos a partir de R$ 30 (para os dois dias), terá desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, concurso para escolher a nova Corte LGBTQIAPN+, shows com Diogo Nogueira (dia 1º) e Roda de Samba do Beco do Rato (dia 2), exposição cultural e gastronomia variada. Os ingressos estão disponíveis para compra no site https://www.ingresse.com, O passaporte, com preços a partir de R$ 30, dará direito à entrada nos dois dias.

Serviço:

Dia Nacional do Samba

Data: 2 de dezembro

Local: Cidade do Samba – Rua Rivadávia Corrêa, 60 – Gamboa

Horário: A partir das 15h / entrada franca até às 16horas