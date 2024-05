Centro do Rio terá esquema especial de trânsito para a Corrida BP Choque, no domingo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Corrida BP Choque acontece neste domingo (5/5) pelas ruas do Centro do Rio – Prefeitura do Rio A Corrida BP Choque acontece neste domingo (5/5) pelas ruas do Centro do Rio – Prefeitura do Rio

Neste domingo (5/5) será implantaado um esquema especial de trânsito para a corrida “Corrida BP Choque”, a partir das 8h30, na Região do Centro e adjacências. Para a realização do evento a CET-Rio vai realizar uma série de intervenções que devem se estender até o meio-dia.

Interdições

Das 8h30 Às 12h

Rua Frei Caneca, entre as seguintes vias:

– Rua de Santana e o Viaduto Trinta e Um de Março;

– Rua Doutor Lagden e a Rua Aníbal Benévolo;

– Rua Visconde de Pirassununga e a Praça Reverendo Álvaro Reis;

Rua do Riachuelo, entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Henrique Valadares;

Túnel Martins de Sá;

Rua Aníbal Benévolo, entre a Rua Frei Caneca e a Rua Senhor de Matosinhos;

Rua Senhor de Matosinhos, entre a Rua Aníbal Benévolo e a Rua Visconde de Pirassununga;

Rua Visconde de Pirassununga, entre a Rua Santa Maria e a Rua Frei Caneca;

Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca e a Praça Reverendo Álvaro Reis;

Entroncamentode acesso da Rua Frei Caneca ao Viaduto Trinta e Um de Março ( toda extensão);

Rua Benedito Hipólito, nos seguintes trechos:

– Rua Carmo Neto e a Avenida Marques de Sapucaí;

– Rua Marquês de Pombal e a Rua de Santana

Rua Carmo Neto, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito;

Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, entre a Rua Carmo Neto e a Rua de Santana;

Rua de Santana, meia pista, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito;

Rua Marquês de Pombal;

Rua Estácio de Sá, entre a Rua Hélio Beltrão e a Rua Frei Caneca;

Rua Afonso Cavalcanti, entre a Rua Amoroso Lima e a Rua Carmo Neto;

Entroncamento de acesso do Viaduto Trinta e Um de Março à Avenida Salvador de Sá;

Entroncamento de acesso da pista central para a lateral do Viaduto Trinta e Um de Março, sentido Rua Benedito Hipólito, em frente a edificação do Batalhão de Choque da PMERJ;

Rua Eleone de Almeida, entre na bifurcação para a Rua Frei Caneca, sentido Túnel Martim de Sá;

Rua José de Alencar, entre a Rua Dom Pedro de Mascarenhas e a Rua Paula Matos;

Entroncamento de acesso ao Túnel Martins de Sá;

Rua Paula Matos, entre a Rua José de Alencar e a Rua Frei Caneca;

Entroncamento da Avenida Presidente Vargas, pista central para lateral, em frente ao prédio dos Correios;

Rua do Catumbi, entre a Rua Doutor Ladgen e a Rua Frei Caneca;

Rua Carolina Reidner, entre a rua João Ventura e a Rua Frei Caneca.

O estacionamento será proibido em todas as vias acima, das 21h de sábado (4/5) ao meio dia de domingo (5/5).

Inversão do sentido da via

Domingo (5/5)

Das 5h às 12h

– Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, sentido a Avenida Presidente Vargas.

Rotas alternativas

Para quem vai para a Zona Sul é recomendado acessar o Túnel Rebouças, já que as ruas Benedito Hipólito e Frei Caneca estarão fechadas. O acesso para a Zona Sul pelo Túnel Santa Bárbara será feito pelos bairros Santo Cristo, Centro e Catumbi, pelo Viaduto de São Pedro/São Paulo (Santo Cristo), Viaduto São Sebastião até o Viaduto Trinta e Um de Março.

Outra opção é o retorno existente na Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Praça da Bandeira, contornando a Praça Noronha dos Santos, Viaduto de São Pedro/São Paulo, Viaduto São Sebastião e Viaduto Trinta e Um de Março.

Pela Rua Itapiru, o motorista deve seguir pela Rua Dr. Agra, Rua Eleone de Almeida, contornando abaixo do Viaduto Trinta e Um de Março, Rua Frei Caneca e Rua Dr. Lagden.

Para minimizar os impactos no trânsito e orientar os motoristas, agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego estarão presentes durante o evento esportivo.