Braz aceita vender meia-atacante do Flamengo por R$ 160 milhões

Victor Hugo está buscando espaço com Tite, tem agradado, mas recebe muitas sondagens do futebol europeu

Victor Hugo busca espaço no Mengão

Victor Hugo tem ganhado a confiança do técnico Tite. O jovem cria do Flamengo era um dos jogadores mais utilizados com outros treinadores, mas desde a chegada do ex-Seleção Brasileira, começou a ter minutos picados.

© Thiago Ribeiro/AGIFMarcos Braz, vice de futebol do Flamengo pode vender meia-atacante por R$ 160 milhões



Apesar disso, o atleta tem conquistado a comissão técnica nos treinos e existe a possibilidade, bem concreta, dele começar a ser utilizado como um meia pela direita nas próximas partidas, além claro, de fazer outras funções no meio-campo.

Victor Hugo pode atuar em todas as funções do segundo volante para frente, e já chegou a executar nos profissionais do Mengão. Até de centroavante, ainda sob o comando de Dorival Júnior, ele já atuou com a camisa do Mais Querido.

O atleta é visto pelo clube como um jogador de muito potencial e aposta alto na joia de 19 anos. Não é atoa que a diretoria rubro-negra recusou uma proposta em 2023 de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na época) do Wolverhampton, da Inglaterra, pelo atleta.

Victor Hugo só será vendido pelo clube nessas condições

Em 2022, Victor Hugo renovou com o Flamengo até 2027. No início deste ano, as partes renovam por mais um anos, com o clube visando se proteger no mercado. Equipes do futebol europeu continuam de olho no atleta.

Tite deve utilizar o camisa 29 como meia direita e a função foi procurada no mercado. Luiz Henrique, por exemplo, foi o mais tentado, mas acabou parando no rival Botafogo. Sem grandes nomes, a diretoria não contatou ninguém.

Se um reforço de quilate chegar para a posição, a diretoria estará mais propensa a aceitar uma negociação, até para conseguir atingir a meta de vendas e arrecadar uma boa quantia. Mas propostas só serão ouvidas a partir de 30 milhões de euros (R$ 160 milhões).

O cria do Mengão está a dois anos no profissional, e está bem próximo de atingir mais de 100 jogos com a camisa rubro-negra. Até aqui, ele marcou seis gols e seis assistências. Além disso, foi muito elogiado por Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, antigos técnicos.

Interessados no meia do Flamengo

O volante Victor Hugo, que retornou dos treinos da Seleção Olímpica, está buscando mais espaço na equipe de Tite. O camisa 29 foi utilizado em apenas três dos sete jogos em que Adenor esteve no comando rubro-negro.

Tite, um pouco depois de sua chegada, teve uma conversa com Victor Hugo para entender quais funções ele se sente mais a vontade para realizar no meio de campo. O meia de 19 anos despertou interesse do Lyon e de alguns times ingleses.

O Flamengo toparia liberá-lo por R$ 160 milhões, mas ainda não chegaram ofertas nesses moldes, apenas sondagens. A tendência é do Wolverhampton voltar a carga na próxima janela de transferências, bem como o Lyon, comandado por John Textor.

Victor Hugo foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica no início do ano e tem características que agradam os clubes ingleses. O jogador também não quis uma transferência em outra oportunidade, mas isso pode se modificar em junho.

