André Mazzuco confirma +2 reforços no Botafogo com contrato assinado

Bastidores agitados

O Botafogo deu uma aliviada no clima tenso ao vencer o Audax Rio por 2 a 0, no Engenhão, pelo Campeonato Carioca, com gols de Diego Hernández e Janderson. O jogo acabou e os assuntos foram outros, mais de bastidores.

Foto: Vitor Silva/Botafogo – André Mazzuco anunciou dois jogadores



Isso porque o Fogão demitiu o técnico Tiago Nunes e agora busca um novo comandante no mercado. Nomes como Carvalhal e Sampaoli já foram ventilados nos corredores do Engenhão.

Apesar de muitos nomes serem falados, os dirigentes do Botafogo pregam cautela e não confirmam os alvos. A ideia é trazer um tenico estrangeiro e experiente para lidar com a pressão.

“A partir do momento que decidiu-se a não continuidade do Tiago (Nunes), já estamos trabalhando com nomes, em conjunto, discutindo com calma. Ficamos tranquilos com o Fabio (Matias) conosco vai estar à frente o quanto for necessário. Queremos definir o mais rápido, mas tem que ser com cuidado”, disse o diretor Mazzuco.

Mais reforços

O Botafogo também olha com carinho para o mercado, buscando novos jogadores para ter mais opções ao futuro treinador. André Mazzuco confirmou mais duas contratações nesse sábado (24): o volante Allan e o atacante Igor Jesus.

“Allan tem um pré-contrato assinado conosco, há uma tentativa que ele venha antes, assim como Igor Jesus. São dois atletas que já temos compromisso firmado pensando na janela do meio do ano, mas com a possibilidade de trazê-los o quanto antes, o que não é fácil, já que a janela fecha em breve”, revelou.

Allan é volante e tem contrato com o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, até 30 de junho. Ou seja, ele assinou um pré-contrato com o Botafogo, mas o time do Oriente Médio não quer liberar o jogador no momento.

Igor Jesus tem a mesma situação. O atacante, que pertence ao Shabab Al Ahli, também dos Emirados Árabes, tem contrato com o time do Oriente Médio até 30 de junho. O Fogão ofereceu até uma parte do valor da compra no momento, mas o time não quer liberá-lo.

Novo fôlego

Com essas duas contratações, o Botafogo continua na missão de dar uma oxigenada no elenco, que está sob pressão após perder o título do Campeonato Brasileiro na última temporada.

Antes de ser demitido, Tiago Nunes revelou incômodo de alguns jogadores com a sequência de jogos. A fala não caiu bem nos bastidores e ele foi demitido após o empate por 1 a 1 contra o Aurora, na Libertadores.

“Vamos evoluir através da sequência de resultados positivos e também da chegada de jogadores para encorpar o grupo e não só o titular. Porque muitos jogadores estão pedindo para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte“, disse Tiago Nunes, em coletiva.

O Botafogo volta a campo justamente contra o Aurora, na quarta-feira (2), às 21h30, no Engenhão, precisando de uma vitória simples para se classificar a próxima fase da Libertadores.

