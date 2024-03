André Mazzuco recebe proposta e avisa John Textor que está saindo do Botafogo

Adeus confirmado e com destino certo:

O torcedor do Botafogo acordou com uma notícia surpreendente nesta sexta-feira (15): André Mazzuco, diretor de futebol, está de saída após aceitar um convite do Athletico-PR para assumir um cargo no Sul.

© Vitor_SilvaAndré Mazzuco vai assumir cargo em adversário do Botafogo – Foto: Vitor Silva/Botafogo.



Importante destacar que John Textor já foi comunicado da decisão oficial e, de acordo com a ESPN, alegou questões familiares para retornar à Curitiba, após oito anos trabalhando fora de seu estado natal.

A fonte citada ainda confirmou que o dirigente se despede do elenco e fica no Rio de Janeiro até domingo (17), para acompanhar a partida contra o Sampaio Corrêa, pela Taça Rio, a última antes da parada para a data Fifa.

Dessa forma, com esse setor agora vago, a busca que vinha sendo feita por um novo técnico segue sendo centralizada apenas pelo dono da SAF, mas que deve buscar um auxílio mais intensivo de Alessandro Brito, head scout do Clube.

Dirigente vinha com clima pesado:

Vale lembrar que o técnico interino, após a classificação diante do Red Bull Bragantino, havia saído em defesa de Mazzuco e Brito, que acabaram sendo cobrados por torcedores em Bacaxá.

“Um ponto que preciso expor aqui é que teve uma situação muito chata no último fim de semana, em relação aos nossos gestores. Nós precisamos mudar a chave. Eu só estou aqui hoje por eles, porque eles tiveram a capacidade de ler esse processo“, disse Fabio Matias, acrescentando:

“Os atletas estão aqui por causa deles, por causa do Mazzuco, do Alessandro… Precisamos entender isso. É difícil a construção, estamos reconstruindo uma série de coisas. Talvez há uns três ou quatro anos atrás se tivesse proposta eu não viria para cá”, salientou, indo além:

“O melhor lugar de todos é aqui. É um clube que tem um cara que tem uma mente sensacional à frente, que é o John (Textor), que visualiza coisas que muitos não enxergam… Tem o Thairo (Arruda, CEO) também”, lembrou.

Chegada não foi aprovada pelos athleticanos:

“Peço novamente ao torcedor que tenha paciência e calma, que aos poucos as coisas vão se ajustando. Sabemos o quanto o torcedor sofreu, e hoje estamos passando por um processo de reestruturação. Esses caras que estão à frente do processo são muito bons, os jogadores são muito bons“, finalizou.

O dirigente, no episódio citado, apareceu discutindo com um torcedor na saída do time em direção aos vestiários, que ficam bem colados à arquibancada onde estava a torcida do Botafogo.

Um torcedor do Furacão, no entanto, se manifestou contra essa chegada e deu explicações:

(SIC) “André Mazzuco teve como trabalhos: – Rebaixamento Série C no Paysandu – Rebaixamento Série B no Vasco – Elenco do Cruzeiro que esteve próximo da C – Demoliu o que restava do Paraná Clube”, iniciou.

“Deixou o Santos na ZR da A. O último trabalho no Botafogo, que culminou em um fracasso retumbante no final, foi o melhor da sua carreira. Não gosto nada do nome”, finalizou, comprovando seu descontentamento.

