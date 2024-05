Botafogo quer manter sua vantagem diante do Bahia no Nilton Santos

Glorioso tem larga vantagem em duelos contra o Bahia, adversário do domingo no Estádio Nilton Santos por todas as competições

Ao longo da história, baianos só venceram o Fogão no estádio por 2 vezes

Neste domingo (5), às 18h30 (horário de Brasília), o Campeonato Brasileiro tem em sua 5ª rodada um importante confronto entre alvinegros e tricolores na luta pelas primeiras posições.

O Botafogo, na ponta da tabela, busca vencer para manter o bom momento de 5 vitórias consecutivas, sendo a última diante do Vitória, pela Copa do Brasil, e agora, enfrenta justamente o maior rival.

Já o Bahia, por sua vez, venceu 3 dos últimos 4 jogos, mas por outro lado, boa parte deles são em casa, enquanto como visitante, o Tricolor não vence desde o dia 6 de março, pela Copa do Nordeste, diante do Ceará.

O confronto deste domingo, portanto, se torna uma oportunidade para o time de Rogério Ceni vencer a primeira fora de casa em dois meses, porém, o histórico no Estádio Nilton Santos no duelo direto não é animador.

Botafogo tem larga vantagem e só perdeu 2 vezes nos duelos no Nilton Santos

Desde 2007 como dono do estádio Nilton Santos, o Botafogo não teve períodos ininterruptos no seu campo, tendo ele sido interditado pela prefeitura do Rio de Janeiro entre 2013 e 2015 e fazendo o Fogão utilizar o Maracanã. Quase sempre que o Botafogo enfrentou o Bahia em seu estádio, conseguiu bons resultados.

Desde a primeira volta do tricolor a elite, em 2011, foram 8 jogos, com 6 vitórias alvinegras, e 2 triunfos dos baianos. O Bahia só venceu no estádio os cariocas em duas oportunidades, em 2018, por 1 a 0, e em 2020, por 2 a 1, ambas pelo Brasileirão.

Dentre as seis vitórias do Glorioso, estão vitórias largas, como a por 3 a 0 pelo último Brasileirão, e magras, mas importantes, como a por 1 a 0 na Série B de 2015, que praticamente confirmou o retorno do time carioca a primeira divisão naquele ano, o que traz um bom presságio aos comandados de Artur Jorge.

Curiosamente o Bahia tem tantas vitórias no estádio contra outros grandes do Rio somados quanto diante do Glorioso: foram outras 2 vitórias no estádio, contra Flamengo (3 a 1) e Fluminense (1 a 0), ambas em 2011.