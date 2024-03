Adversário na Libertadores, último confronto entre Flamengo e Palestino teve goleada e show de Vini Jr.

Grupos definidos

Na noite da última segunda-feira (18), foi realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os sorteios da fase de grupos da Sul-Americana e da Copa Libertadores da América.

O Flamengo, que conseguiu a vaga graças ao quarto lugar no Campeonato Brasileiro de 2023, acabou, por conta do ranking, sendo o cabeça de chave do Grupo E da competição.

Ficou definido que os adversários do Rubro-Negro na fase de grupos serão: Bolívar, da Bolívia; Millionários, da Colômbia e o Palestino, do Chile, tendo que fazer a diretoria do Fla se desdobrar na questãoda logística.

O adversário chileno é a equipe do grupo que mais teve duelos contra o Mengão nos últimos anos, válidos pela Copa Sul-Americana. Abaixo, te contamos como foram estes duelos.

Primeiro gol de Vini Jr. no profissional

Em 2016, Flamengo e Palestino se enfrentaram pelas oitavas de final da Sul-Americana, e quem levou a melhor foram os chilenos por conta do gol fora, que ainda era válido na época.

No primeiro jogo, vitória do Palestino no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, por 2 a 1. A volta, no Chile, no Estádio Monumental David Arellano, o Mais Querido venceu por 1 a 0, sendo eliminado da competição.

No ano seguinte, em 2017, a revanche, e em grande estilo. A equipe que era comandada pelo técnico Reinaldo Rueda aplicou uma goleada no estádio Luso-Brasileiro sobre o Palestino por 5 a 0.

A partida marcou o primeiro gol de Vini Jr. no profissional, estrela mundial que hoje brilha no Real Madrid. O jogo da volta ficou apenas como protocolar pelo resultado construído na ida. Confira o gol no final da matéria.

Lembranças de 2017

O time aplicou outra goleada, 5 a 2, deixando o resultado agregado no impressionante placar de 10 a 2 e garantindo a vaga para as oitavas de final.

Naquela edição da Sula, o Flamengo chegou até a final da competição, porém acabou derrotado para o Independiente, após derrota na Argentina por 2 a 1, e um empate no Maracanã por 1 a 1.

Após o sorteio da fase de Grupos da Libertadores, agora o Rubro-Negro volta a cabeça para a final do Campeonato Carioca, contra a equipe do Nova Iguaçu.

O primeiro jogo da final será disputado para o dia 30 de março, no Maracanã, com mando do Iguaçu e com horário a ser definido. O jogo de volta está previsto para o dia 6 de abril.

