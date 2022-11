Victor Ávila é Campeão Brasileiro de Adestramento 

O cavaleiro paulista de 26 anos montou seu lusitano Gabarito HI e obteve 70.717% na prova de Free Style. O vice-campeonato ficou com a representante de Brasília, Ana Luiza Fernandes e Volcan, que fecharam

o campeonato com 66.875% na última prova.

Terminou com Kür, música animada e muita festa, na tarde deste domingo, o Campeonato Brasileiro e a Taça Brasil de Adestramento, organizado pela FEERJ, na Sociedade Hípica Brasileira. Confirmando seu favoritismo, Victor Ávila fez uma linda prova de free style com seu tordilho Gabarito H e conquistou com folga o título brasileiro da categoria Sênior, que ainda não tinha, embora seja bicampeão brasileiro de Sênior Top. Ávila fechou a prova com 70.717% de pontuação e o vice-campeonato foi para a representante de Brasília, Ana Luiza Fernandes, que montou o também lusitano Volcano. Ela conquistou 66.875% na disputa final.

“A prova de hoje foi bem bacana” festejou Ávila. ‘Estou muito feliz com o resultado, achei que a apresentação foi bem limpa. Estou muito feliz”.

Na categoria Forte I, a campeã da Taça Brasil foi a carioca Alejandra Fernandez , que montou Ilustre JMR e da aberta, pelo Campeonato Brasileiro foi o Cel. Vinhas com Sereno do Rincão.

Foram premiadas ainda as categorias Média I e II, Mirins, Mini Mirins e a final por equipes. Todos os resultados abaixo.

Resultados completos no site www.gira.oi

Resultados Finais:

Forte II

Campeão:

Victor Trielli Ávila/FPH GABARITO HI

Vice-Campeão:

Ana Luiza Santos Paes Fernandes/FHBr VULCANO

FORTE I

ABERTA

Campeão:

Cel Marcus Gerson Cordeiro Vinhas/CDE Sereno do Rincão

Vice-Campeão:

Cel Isaías De Oliveira Filho/CDE Recital do Rincão

PROFISSIONAL

Campeão:

Alejandra Fernandez/FEERJ ILUSTRE JMR

Vice-Campeão:

Carlos Renato Veiga Brito/FHMG HIERO INTERAGRO

MÉDIA II

ABERTA

Campeão:

Mayara Guiao/FPH GOLD’GIFT CANCIS

Vice-Campeão:

Jessica Forgach Serwaczak/FPH EUFRATES HPS

PROFISSIONAL

Campeão:

Sergio Castany De Fiori/FPH MILORD AMM

MÉDIA I

ABERTA

Campeão:

Ten Matheus Soares/CDE Sierra do Rincão

Vice-Campeão:

Rafaela Gasparotto Orlandini Carvalhaes/FHBR Volvo

PROFISSIONAL

Campeão:

Marina Belloli Gerson/FPH DINAMICA ANIMAL LAVA

Vice-Campeão:

Cel Renato Gomes/CDE Nicaragua do Rincão

MIRIM

Campeão:

Edgard Jossua Salvatore Mano/FEERJ

CATIRA JMEN VII

Vice-Campeão:

Antony Manoel Riera Castro/FHBr

IMPERADOR DMJ

MINI-MIRIM

Campeão:

Helena Coimbra Veiga Brito/FHMG

FAISCA

Vice-Campeão:

Marina Figueiredo/FEERJ

CENTAURO BLACK

CAVALOS NOVOS 7 ANOS

Campeão:

Victor Trielli Avila LUAR HM

EQUIPE CAMPEA – FPH

EQUIPE VICE-CAMPEÃ – FEERJ