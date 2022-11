Vasco fará amistosos na Flórida, em janeiro de 2023.

Visando o fortalecimento da sua marca no exterior com a SAF, o Vasco da Gama fará amistosos de pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, em janeiro. Seus adversários serão o River Plate, da Argentina, e o Inter Miami, que pertence ao ex-jogador David Beckham. O primeiro jogo será no dia 17 e o segundo no 21.

“Estamos muito felizes com o convite e com a realização desses dois amistosos nos Estados Unidos. É muito importante para a internacionalização da marca Vasco, que é um dos nossos objetivos. Além disso, estaremos em Miami, onde está localizada a sede do 777 partners”, disse o CEO Luiz Mello.