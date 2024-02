Flamengo manda embora mais um do elenco, diz Venê Casagrande

Setorista do Mengão anuncia mais uma decisão de Marcos Braz no planejamento no Ninho do Urubu

A todo vapor

Logo mais, às 21h30 (horário de Brasília), o Flamengo enfrenta o Bangu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo será realizado no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), em mando do time do interior do Rio.

Matheuzinho está bem perto de assinar com o Corinthians e Venê atualizou status da negociação



A tendência é que Tite faça mais testes em relação à equipe que considera titular para a temporada. Além do Estadual, o Mais Querido ainda reserva as disputas da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Enquanto isso, Marcos Braz e Bruno Spindel estão atentos às pendências no Ninho do Urubu. Após as chegadas de Matías Viña e De La Cruz, Tite aprovou a contratação do zagueiro Léo Ortiz.

O problema é que o Bragantino está fazendo jogo duro e não quer liberar o atleta. Inclusive, o Massa Bruta inscreveu o camisa 3 para a fase preliminar da Libertadores da América.

Quem sai do CRF?

Há pouco, o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, informou que o Flamengo concluiu mais uma negociação: a saída do lateral-direito Matheuzinho, que vinha sendo a terceira opção de Tite, atrás de Wesley e Varela.

“Matheuzinho não é mais jogador do Flamengo. O lateral rescindiu com o Rubro-Negro para poder assinar o contrato com o Corinthians. Hoje, às 11h41, o Fla deu entrada na CBF na rescisão do jogador. Caminho livre para o Timão anunciar o jogador”, informou Venê no X.

Nas próximas horas, o Corinthians deve anunciar a transferência do lateral de 23 anos por cerca de 4 milhões de euros (R$ 21,4 milhões na cotação atual). Matheuzinho optou pela ida ao time paulista em vez do rival Botafogo.

O Corinthians pagará a totalidade da quantia por 60% dos direitos econômicos do jogador. O pagamento será feito em três parcelas: R$ 16 milhões ao longo desta temporada, R$ 2,5 milhões em 2025 e mais R$ 2,5 milhões em 2026.

O lateral-direito já se encontra no CT Joaquim Grava, em São Paulo, para realizar novos exames médicos. Passando no teste, ele vai assinar contrato em definitivo com o Corinthians e o anúncio virá nas redes sociais.

O lateral não participou da pré-temporada com o grupo principal de Tite nos EUA e chegou a participar de um jogo do Estadual. Isso juntamente com Thiago Maia e outros atletas fora dos planos.

No Mengão desde 2019, Matheuzinho disputou 153 partidas e marcou quatro gols. Foram oito títulos no profissional: um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, dois Campeonatos Cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.

