Unidos da Tijuca Intensifica Preparativos com Dupla Sessão de Ensaios nos Próximos Finais de Semana

A Unidos da Tijuca, em busca da excelência para o desfile oficial do Carnaval, promoverá uma série de ensaios consecutivos nos próximos finais de semana. A agremiação, que teve seu ensaio técnico adiado devido às fortes chuvas, realizará um ensaio comercial no sábado, 20, seguido por um ensaio técnico no domingo, 21, visando garantir uma performance impecável.

Ensaios aos Sábados: Noites de Samba na Quadra

Até o Carnaval, as noites de sábado na quadra da Unidos da Tijuca serão preenchidas com animados ensaios. O evento tem início às 21 horas e é marcado pela abertura da banda Swing Carioca, apresentando os maiores sucessos da música nacional retrô. Posteriormente, a bateria ‘Pura Cadência’ de mestre Casagrande e o intérprete oficial, Ito Melodia, conduzem as apresentações de todos os segmentos da escola, incluindo casais, baianas, passistas e velha guarda.

Ensaio de Rua e Desfile na Marquês de Sapucaí

No domingo, 21 de janeiro, a escola realizará um ensaio de rua nas proximidades da sua comunidade no Borel, com concentração a partir das 16 horas no Centro de Cidadania da Unidos da Tijuca. Na semana seguinte, no domingo, 28, a escola se apresentará na Marquês de Sapucaí, sendo a segunda a desfilar. A concentração terá início às 19 horas nos Correios, com o ensaio começando às 21 horas.

Preparação Tradicional: Encontros às Quintas-feiras

Além dos ensaios aos finais de semana, a Unidos da Tijuca mantém a tradição de preparação com encontros todas as quintas-feiras, até o dia 1º de fevereiro. Os ensaios de rua acontecem na Via D1, atrás da quadra da agremiação, às 21 horas, no Santo Cristo.

Detalhes dos Próximos Ensaios:

Ensaio Show da Unidos da Tijuca Datas: 20 e 28/01 e 03/02/2024 Horário: 21h Endereço: Avenida Francisco Bicalho nº 47 – Santo Cristo Ingressos: Pista – R$ 20,00 / Mesa – R$ 150,00 / Camarote Inferior – R$ 300,00 (10 pessoas) / Camarote Superior – R$ 400,00 (10 pessoas) Vendas: Sympla

Ensaio de Rua na São Miguel Data: 21/01 Horário: 16h Endereço: Rua São Miguel 430 – Tijuca Ingressos: Entrada Franca

Ensaio Técnico na Marquês de Sapucaí Data: 28/01 Horário: 19h (Concentração) / 21h (Ensaio) Endereço: Avenida Marquês de Sapucaí Ingressos: Entrada Franca

Ensaios de Rua da Unidos da Tijuca Datas: 25/01 e 01/02 Horário: 19h (Concentração) / 21h (Ensaio) Endereço: Via D1 – Santo Cristo Ingressos: Entrada Franca



Fotos: Mauro Samagaio